Giappone, orso sulla pista dell'aeroporto: voli cancellati

Le autorità dell'aeroporto di Yamagata, nel nord del Giappone, sono state costrette oggi a chiudere lo scalo per ben due volte a causa di un orso bruno che si aggirava sulla pista. Il primo avvistamento dell'orso, questa mattina, ha causato la cancellazione di voli e la chiusura temporanea dell'aeroporto, mentre le squadre della sicurezza cercavano invano di catturare l'animale. L'orso è riapparso verso mezzogiorno, questa volta "correndo" sulla pista: il personale dello scalo ha cercato di respingerlo con un veicolo, ma senza successo, e l'aeroporto è stato nuovamente chiuso. "In queste condizioni, era impossibile far atterrare gli aerei", ha detto all'agenzia di stampa Afp un funzionario dell'aeroporto di Yamagata; Akira Nagai, aggiungendo che la seconda chiusura ha portato alla cancellazione di 12 voli. In serata l'orso non era stato ancora catturato e la polizia aveva circondato l'aeroporto per impedirgli di fuggire.