Nella notte tra il 14 e il 15 giugno L’Iran ha lanciato missili su Israele: colpiti Tel Aviv e Gerusalemme, almeno 13 morti e centinaia di feriti secondo Netanyahu. Israele chiede a Trump di unirsi alla guerra per fermare il nucleare iraniano. Musk riattiva Starlink in Iran, mentre Meloni è al G7 per frenare l’escalation. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato la disponibilità a rinunciare all’arma atomica, ma non al nucleare civile.