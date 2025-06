Attacco Israele-Iran, Tajani: situazione italiani tranquilla

''La prima preoccupazione è per i nostri connazionali'' nell'area dopo l'attacco israeliano ai siti nucleari in Iran. Ma ''voglio rassicurare che non c'è alcun problema per loro. I 18mila italiani presenti in Israele sono al sicuro e lo stesso posso dire degli italiani in Iran''. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani sui nostri connazionali nei territori coinvolti dalla tensione generata dagli attacchi di Israele in Iran.

''Nessun problema'' nemmeno per ''i militari in Iraq, nel Golfo e a bordo delle tre navi che sono presenti nel Mar Rosso a presidiare il traffico mercantile da possibili attacchi'', ha aggiunto Tajani.