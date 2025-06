Irlanda del Nord, scontri con la polizia a Ballymena

A Ballymena, Irlanda del Nord, tensioni e violenze sono esplose nella protesta per un presunto abuso sessuale: la polizia ha arrestato cinque persone e usato i cannoni ad acqua per disperdere i rivoltosi, mentre a Belfast strade bloccate e disordini hanno aggravato la situazione. Le violenze, avvenute per la seconda notte consecutiva, hanno causato quindici agenti feriti e danni gravi a case e negozi, con quattro abitazioni incendiate. Gli investigatori sospettano un movente razziale dietro gli attacchi