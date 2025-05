Dopo aver sdrammatizzato l'episodio salutando la stampa e i presenti, il presidente francese e la first lady sono scesi dalla scala del velivolo e, dalle immagini, la consorte del presidente sembrerebbe rifiutare il braccio offertole come appoggio dal marito

Poco prima di scendere dall’aereo che lo ha portato in Vietnam, il Presidente francese Emmanuel Macron viene ripreso mentre riceve una manata in faccia dalla moglie Brigitte. Dopo aver sdrammatizzato salutando la stampa e i presenti, Macron e la first lady sono scesi dalla scala del velivolo e, dalle immagini, Brigitte sembrerebbe rifiutare il braccio offertole come appoggio dal marito.