Kate Middleton, nuova statua di cera al Madame Tussauds

Il museo delle cere, Madame Tussauds di Londra, ha presentato una nuova statua della Principessa del Galles Kate Middleton. La nuova figura è stata realizzata in onore di un abito da sera della stilista Jenny Packham, che Kate ha indossato al secondo ricevimento diplomatico annuale di Re Carlo nel dicembre 2023. L’opera ha richiesto 12 mesi per la realizzazione e circa 20 artisti per creare ogni singolo dettaglio di Catherine. Un cambio look è stato realizzato anche per l’opera di cera del Principe William.