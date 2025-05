Droga, arresto a Milano: sequestrati stupefacenti e soldi

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato nel quartiere Giambellino di Milano un uomo che, in un sottofondo ricavato in auto, aveva oltre 27 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, già divisi in dosi. Sotto il tappetino sono anche stati trovati 320 euro in contanti mentre il cellulare dell'uomo continuava a squillare e riceveva messaggi con richieste di droga. Nella sua casa a Settimo Milanese gli agenti hanno trovato, in un'intercapedine del muro della cucina, un chilo e 400 grammi di hashish e nell'armadio della camera da letto altri 180 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 7000 euro.