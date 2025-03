Nei video che circolano in Rete le impressionanti immagini delle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar. Nella capitale thailandese decine di dispersi nel crollo di un palazzo in costruzione

Sono immagini impressionanti quelle che continuano ad arrivare da Bangkok, colpita dal terremoto di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar che è stato avvertito fino in Thailandia e in Cina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Le riprese effettuate da un palazzo della capitale thailandese mostrano l'acqua che cade a cascata dalla piscina sul tetto di un Intercontinental hotel. Il video è stato girato dall'interno di uno spazio ufficio nel WeWork T-One Building. Decine i dispersi a Bangkok nel crollo di un grattacielo in costruzione (VIDEO).