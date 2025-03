Fischi e buu giovedì sera per il vicepresidente degli Stati Uniti e la moglie Usha, al loro primo concerto dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Quando la coppia ha preso posto nella prima fila di palchi dietro la platea, il pubblico ha manifestato rumorosamente tutta la sua disapprovazione

Contestazione per il vicepresidente Usa JD Vance e la moglie Usha al Kennedy Center, al loro primo concerto dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Al loro ingresso in sala, il pubblico ha manifestato apertamente il proprio dissenso con fischi e buu, esasperato anche dai disagi causati dalle misure di sicurezza rafforzate. L'arrivo della coppia con un lungo corteo presidenziale ha contribuito a irritare gli spettatori, che hanno interrotto la protesta solo per applaudire il primo violino.

Reazione al colpo di mano di Trump sulla direzione del centro

Il malcontento riflette anche la reazione al colpo di mano di Trump sul Kennedy Center, con la sostituzione dell’intero board e l'imposizione di una nuova direzione culturale. Nonostante le contestazioni, i Vance hanno assistito all’intero concerto, con un programma interamente russo. La coppia è stata bersaglio di altre proteste recenti, tra cui episodi in Vermont e a Torino, dove la second lady è stata fischiata ai Giochi degli Special Olympics.