Tredici civili e cinque soldati morti. È questo il bilancio momentaneo dell'attentato compiuto ieri sera nel nord-ovest del Pakistan, in cui due veicoli carichi di esplosivo sono stati fatti esplodere in un complesso dell'esercito. L'attacco, rapidamente rivendicato da una fazione del gruppo armato Hafiz Gul Bahadur, che dal 2001 ha sostenuto attivamente i talebani afghani nella loro guerra contro la coalizione della Nato, è avvenuto a Bannu, un distretto nella turbolenta provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa, adiacente alle aree tribali precedentemente autogovernate del Paese. Il bilancio è di almeno 42 feriti

Le massicce esplosioni e il conseguente scontro a fuoco si sono verificati al tramonto, durante l'interruzione del digiuno previsto nel mese sacro musulmano del Ramadan. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha denunciato i terroristi definendoli "vigliacchi che prendono di mira civili innocenti durante il mese sacro del Ramadan" e "non meritano alcuna pietà". “Nell'attentato di ieri, 13 persone tra cui bambini, donne e anziani sono stati martirizzati nello stesso momento in cui erano seduti per l'iftar per il culto. Che tipo di Islam è questo? Che razza di musulmani sono? Chiediamo al governo, per l'amor di Dio, di fare qualcosa contro questo tipo di attività terroristiche, e ora è tempo di cambiare politica e mostrare misericordia per la gente”. Le potenti esplosioni hanno squarciato i muri e danneggiato gravemente la moschea.

È stata osservata una giornata di lutto e migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri in un complesso sportivo della zona. “Migliaia di persone si sono riunite qui e hanno partecipato alle preghiere funebri. La loro unica richiesta è, per amor di Dio, di lasciarci in pace, non distruggeteci con le bombe, non abbiamo dato alla luce i nostri figli per poter portare i loro corpi”, ha detto un residente locale, Nadeem Asker.