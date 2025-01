"Bagno di ghiaccio stile Chicago" nel lago Michigan: il video

Le immagini sono state riprese nel lago Michigan, sia a North Avenue Beach sia a Ohio Street Beach, dal fotografo di Chicago Craig Shimala. Mostrano un "Chicago style ice bath” ("Bagno gelato in stile Chicago"), come pubblicato nella descrizione, tra "Pancakes di ghiaccio" galleggianti. Shimala ha parlato di George Donald Miller, l'uomo presente nel video immerso tra questi grandi pezzi di ghiaccio, spiegando come, attraverso le sue azioni, sia in grado di insegnare alle persone a superare la paura di tuffarsi e nuotare nell'acqua fredda. Durante il fine settimana le temperature si aggiravano sotto gli zero gradi ed erano attesi rovesci di neve mattutini con pioggia gelata.