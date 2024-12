Maxi incendio in California, 6mila evacuati a Malibu. VIDEO

La California è ancora minacciata dalle fiamme. Un ordine di evacuazione per gli abitanti di Malibu è stato diramato dalle autorità: sono oltre 6mila le persone che devono lasciare le proprie case. La rapida espansione di un incendio, denominato Franklin, vicino alla ricca località sull'oceano Pacifico, a ovest di Los Angeles, tiene sotto scacco l’area. Le fiamme sono divampate nella serata del 9 dicembre, nel pieno della stagione degli incendi per la California, caratterizzata da venti forti e siccità.

L'evacuazione interessa circa la metà degli 11mila residenti del piccolo comune, noto per le sue spiagge immense e le ville costose. Nella vicina università privata di Pepperdine, invece, l'ordine è quello di non lasciare il campus. Non si conoscono le cause dell'incendio che sta bruciando le sterpaglie e l'erba secca sulla collina. Non è tra i più grandi visti quest'anno, ma i vigili del fuoco sono preoccupati dalla sua rapidità. Meno di un mese fa, un incendio più esteso ha bruciato e costretto a evacuare la cittadina di Moorpark, non lontana.