Le moto originali di super campioni della MotoGp come Mick Doohan, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner o ancora Andrea Dovizioso e Loris Capirossi sono state vendute all'asta per un totale di oltre tre milioni di euro d'incasso. Si tratta, in particolare, di un lotto di 62 motociclette storiche, pezzi unici che hanno scritto pagine indelebili della storia due ruote, dalle 500 anni ’60 e ’70 fino alle MotoGP dei più grandi piloti degli anni 2000. Erano di proprietà di Ryan James Wedding, un ex snowboarder olimpico canadese diventato un famigerato narcotrafficante internazionale ed arrestato in Messico a gennaio 2026.

La vendita all'asta

Wedding è in attesa del processo in cui è imputato, mentre si trova attualmente in un carcere federale di Los Angeles. Le sue celebri moto, invece, sono già state vendute. L'11 e 12 novembre, infatti, l'Indep, istituto messicano che rivende i beni confiscati, le ha battute all'asta a Città del Messico. Su 62 moto ne sono state 57. Di queste moto, come segnala anche Sky Sport, 35 sono andate a un unico partecipante all’asta, mentre un'azienda americana se ne è assicurata nove.

Le moto presenti nel lotto

Il pezzo maggiormente valutato è stato la Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner, quella del titolo 2007, venduta per l'equivalente di circa 207.000 euro. Poi ecco la NSR500 di Mick Doohan vendura a circa 188.000 euro, poi la ELF di Ron Haslam e la NSR500 di Wayne Gardner aggiudicate intorno ai 59.000 o ancora la Moto2 iridata di Marc Marquez a 41.000. Tra i pezzi presenti nel loto, tra gli altri, anche alcune Desmosedici con i codici dei piloti stampigliati sul telaio, la VR1 per Valentino Rossi, CS1 per Stoner, LC2 per Loris Capirossi, JL1 per Jorge Lorenzo, AI1 per Andrea Iannone, T2 per Troy Bayliss.