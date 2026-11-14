È la prima volta che viene recuperata sia la navetta sia il razzo booster Super Heavy. Si tratta di un importante passo avanti, che dovrebbe consentire all'azienda di accelerare lo sviluppo del mega-razzo: una versione di Starship è destinata al programma lunare Artemis della NASA

SpaceX, la società di Elon Musk, è riuscita a far atterrare e recuperare il razzo principale e la navicella Starship sulla rampa della Starbase, da cui il razzo era partito 22 ore e mezza prima. La compagnia ha invece rinunciato a recuperare il primo stadio del razzo, a causa di un problema tecnico. L'enorme propulsore è dunque finito nelle acque del Golfo del Messico. In precedenza, l'azienda aveva sottolineato che avrebbe tentato tali manovre - estremamente complesse e rischiose - solo in presenza di condizioni ottimali.

Il successo odierno dovrebbe consentire all'azienda di accelerare lo sviluppo del mega-razzo, una cui versione è destinata al programma lunare Artemis della NASA, che ha accumulato numerosi ritardi. Ora, i team di SpaceX dovranno verificare che il veicolo non abbia subito danni eccessivi durante il rientro sulla Terra a causa delle condizioni estreme incontrate nell'attraversamento dell'atmosfera, e che sia in grado di volare nuovamente in tempi brevi senza richiedere interventi complessi, come invece accadeva per i vecchi Shuttle della NASA.

Il primo recupero di navetta e razzo

Quello conclusosi oggi era il 15esimo test per Starship, il veicolo di SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Era però il primo a prevedere il rientro alla base Starbase, nel Sud del Texas, per il recupero sia della navetta Starship sia del razzo booster Super Heavy. Si tratta di un passo avanti notevole nello sviluppo di questo razzo, il più grande e potente mai costruito. Come nel test precedente completato lo scorso settembre, il veicolo ha raggiunto un'altitudine di circa 275 chilometri ed effettuato 14 orbite attorno alla Terra nel corso di un volo della durata di oltre 22 ore.

Rilasciati anche 26 satelliti

Per quanto riguardava invece il booster, questo era il primo tentativo di rientro e recupero per la versione V3 del Super Heavy. Come detto però SpaceX ha rinunciato a recuperare il primo stadio del suo mega-razzo Starship a causa di un problema tecnico. In test precedenti, tre booster della versione V1 erano stati recuperati con successo e due di essi sono stati successivamente riutilizzati in altri voli. La navetta invece aveva anche il compito di rilasciare 26 satelliti Starlink V3, prima di tornare alla base.