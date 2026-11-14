Secondo un’analisi condotta da Elabe per Bfmtv e La Tribune Dimanche, la candidata del Rassemblement National si posizionerebbe tra il 31% e il 33% dei voti al primo turno. L’esponente de La France Insoumise invece sarebbe tra il 17% e il 18,5%. Sulla corsa all’Eliseo intanto potrebbe pesare anche un eventuale ruolo di Christine Lagarde

Si avvicinano le elezioni presidenziali in Francia, con il primo turno in programma il 18 aprile 2027. E a poco più di cinque mesi dal voto, è stato pubblicato un sondaggio Elabe realizzato per Bfmtv e La Tribune Dimanche secondo cui Marine Le Pen è saldamente in testa nelle intenzioni di voto. La candidata del Rassemblement National risulta essere resta nettamente in vantaggio, attestandosi su valori sostanzialmente stabili tra il 31% e il 33%. In seconda posizione c’è Jean-Luc Mélenchon, esponente de La France Insoumise, che si attesta tra il 17% e il 18,5%.

Il neo-candidato Teddy Riner è invece al 4,5%. Guardando invece più al centro, l’ex premier Édouard Philippe perde 1,5 punti: il candidato di Horizons ottiene infatti il 15%, a 2 punti di distanza da Jean-Luc Mélenchon, qualora non siano in lizza Gabriel Attal e David Lisnard, ma siano presenti Bruno Retailleau e Dominique de Villepin. La sua percentuale scende al 12% se anche Gabriel Attal è tra i candidati, e al 13% se è presente David Lisnard (in assenza di Attal). Il dato scende ulteriormente al 9,5% nello scenario che prevede il maggior numero di candidati.

Il possibile ruolo di Christine Lagarde

Resta però un altro elemento da tenere in considerazione, in vista della campagna elettorale per le presidenziali: un sondaggio OpinionWay per Les Échos e Radio Classique pubblicato ieri mostra infatti che il 22% dei francesi spera in una candidatura dell'attuale presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nella corsa all'Eliseo del 2027. Nelle scorse settimane, Lagarde ha annunciato che lascerà il suo incarico a Eurotower a inizio febbraio, con sei mesi di anticipo rispetto al previsto, per poter recuperare “libertà di parola” e “impegnarsi” nella campagna presidenziale. Ministra dell'Economia ai tempi di Nicolas Sarkozy (2007-2011), direttrice generale del Fondo monetario internazionale (2011-2019) e infine presidente della Bce dal 2019, Lagarde ha ricoperto in meno di vent'anni ruoli di grande importanza, tutti precedentemente riservati agli uomini.

Quanti voterebbero Christine Lagarde

Secondo gli analisi, un impegno di Christine Lagarde potrebbe contribuire a rassicurare i mercati dinanzi all'allarmante situazione dei conti pubblici francesi e confermare l'ancoraggio della Francia al progetto europeo dinanzi all'avanzata di forze dichiaratamente euroscettiche come il Rassemblement National di Marine Le Pen (RN) e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (LFI). Sebbene la politica nazionale non sembri rientrare nei suoi piani, è ormai chiara la sua volontà di contribuire attivamente al dibattito in vista del voto. "Voglio recuperare la mia libertà di parlare, la mia libertà di impegnarmi in questioni che non sono di politica monetaria. È questo ciò che voglio fare", ha ribadito Lagarde. Secondo un sondaggio Cluster 17 per Politico, Lagarde raccoglierebbe il 14% dei voti nel primo turno elettorale.