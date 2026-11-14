Maileva, una filiale del gruppo francese La Poste che fornisce la piattaforma digitale delle poste francesi, è stata vittima dell'attacco a metà settembre. È in corso un'indagine giudiziaria", ha spiegato il gruppo
Maileva, una sussidiaria del gruppo La Poste, è stata vittima di un attacco informatico a metà settembre che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone. Lo hanno confermato le poste francesi ad Afp. Maileva, piattaforma digitale delle poste francesi che permette alle aziende di trasformare i documenti cartacei in file e di spedire lettere, fatture o raccomandate direttamente dal computer, "ha informato la Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato denuncia. È in corso un'indagine giudiziaria", ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che ha parlato di "una delle più grandi violazioni di dati in Francia".
Mauleva, la piattaforma per la corrispondenza per pmi e imprese
Maileva, piattaforma specializzata nell'invio di corrispondenza professionale per pmi e imprese di medie dimensioni (buste paga, raccomandate, fatture, convocazioni per assemblee generali, ecc.), è una controllata di Docaposte, a sua volta filiale del gruppo La Poste. L'azienda conta oltre 70.000 utenti, con 180 milioni di documenti inviati nel 2024. L'attacco subito "ha portato all'esposizione dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo postale) di 22 milioni di persone, destinatari per conto delle aziende clienti di Maileva", ha dichiarato il gruppo La Poste in una nota all'Afp. "In conformità con la normativa vigente, tutte le aziende interessate sono state informate dell'incidente da parte di Maileva", ha aggiunto il gruppo.
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L'attacco a Crédit Mutuel Arkéa la scorsa settimana
L'anno scorso, un attacco informatico rivendicato da hacker filorussi aveva colpito La Poste a pochi giorni da Natale. Negli ultimi mesi, gli attacchi informatici contro aziende ed enti pubblici si sono moltiplicati. La scorsa settimana, Crédit Mutuel Arkéa ha reso noto di essere stata bersaglio di un attacco informatico che ha comportato un impatto economico stimato intorno ai 100 milioni di euro. All'inizio del 2024, anche France Travail è stata oggetto di un attacco su larga scala, che ha comportato il rischio di diffusione di dati personali relativi a 43 milioni di persone.