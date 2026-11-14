Maileva, una filiale del gruppo francese La Poste che fornisce la piattaforma digitale delle poste francesi, è stata vittima dell'attacco a metà settembre. È in corso un'indagine giudiziaria", ha spiegato il gruppo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Maileva, una sussidiaria del gruppo La Poste, è stata vittima di un attacco informatico a metà settembre che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone. Lo hanno confermato le poste francesi ad Afp. Maileva, piattaforma digitale delle poste francesi che permette alle aziende di trasformare i documenti cartacei in file e di spedire lettere, fatture o raccomandate direttamente dal computer, "ha informato la Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato denuncia. È in corso un'indagine giudiziaria", ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che ha parlato di "una delle più grandi violazioni di dati in Francia".

Mauleva, la piattaforma per la corrispondenza per pmi e imprese Maileva, piattaforma specializzata nell'invio di corrispondenza professionale per pmi e imprese di medie dimensioni (buste paga, raccomandate, fatture, convocazioni per assemblee generali, ecc.), è una controllata di Docaposte, a sua volta filiale del gruppo La Poste. L'azienda conta oltre 70.000 utenti, con 180 milioni di documenti inviati nel 2024. L'attacco subito "ha portato all'esposizione dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo postale) di 22 milioni di persone, destinatari per conto delle aziende clienti di Maileva", ha dichiarato il gruppo La Poste in una nota all'Afp. "In conformità con la normativa vigente, tutte le aziende interessate sono state informate dell'incidente da parte di Maileva", ha aggiunto il gruppo. Approfondimento Attacchi hacker, case italiane a rischio: una su tre è vulnerabile