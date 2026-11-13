Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau avevano scalato l'antenna del grattacielo di New York lo scorso luglio per una spettacolare proposta di matrimonio. Ora devono rispondere di diversi reati, tra cui furto con scasso e messa in pericolo dell'incolumità altrui. Il loro avvocato denuncia il mancato accordo con la procura di Manhattan. La prossima udienza è prevista per il 28 gennaio 2027

Avevano scalato l' Empire State Building di New York per una spettacolare proposta di matrimonio, a oltre 400 metri d'altezza. Ora Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau, la coppia di origine russa protagonista dell'impresa dello scorso luglio, rischiano il carcere e l'espulsione dagli Stati Uniti. A lanciare l'allarme è stato il loro avvocato, dopo che la procura di Manhattan avrebbe ritirato la disponibilità a un accordo per reati minori. I due devono rispondere di diverse accuse, tra cui furto con scasso e messa in pericolo dell'incolumità altrui. Il procedimento è stato rinviato al 28 gennaio 2027.

La proposta di matrimonio sulla cima dell'Empire State Building

Il primo luglio scorso Kuznetsov, 32 anni, e Nikolau, 33, avevano raggiunto l'antenna dell'Empire State Building, il celebre grattacielo di Manhattan alto 443 metri. Vestiti di nero e con il volto coperto, avevano srotolato uno striscione con un messaggio di pace: "Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace". Poi, su una piattaforma più in basso, Kuznetsov aveva fatto la proposta di matrimonio alla compagna.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due erano entrati nell'edificio acquistando regolarmente i biglietti, per poi rimanere nascosti all'interno durante la notte. Avrebbero quindi raggiunto le aree riservate e l'antenna, superando una porta di sicurezza la cui serratura, secondo l'accusa, sarebbe stata danneggiata. La polizia era intervenuta per fermarli e la coppia era stata arrestata dopo la discesa.

Il rischio di carcere ed espulsione in Russia

La vicenda è tornata al centro dell'attenzione dopo l'udienza del 12 novembre. Secondo il legale della coppia, Noam Biale, la procura di Manhattan avrebbe fatto marcia indietro rispetto alla possibilità di un patteggiamento per reati minori, che avrebbe limitato le conseguenze giudiziarie e soprattutto quelle sull'immigrazione.

I pubblici ministeri intenderebbero invece procedere per reati più gravi. Una condanna potrebbe comportare il carcere e l'espulsione dagli Stati Uniti, dove i due si trovano con visti legati alle loro attività artistiche. La procura contesta però la ricostruzione dell'avvocato, sostenendo che non fosse stata presentata alcuna offerta formale di patteggiamento.

Il legale ha espresso preoccupazione anche per le possibili conseguenze di un ritorno in Russia: a suo giudizio, Kuznetsov potrebbe essere chiamato a combattere nella guerra in Ucraina, mentre Nikolau rischierebbe ripercussioni per le proprie attività artistiche. Si tratta, al momento, di timori espressi dalla difesa e non di provvedimenti già disposti.

Chi sono Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau

I due sono conosciuti sui social per le loro spettacolari scalate di grattacieli e altre strutture ad alta quota, una pratica nota come "rooftopping". Le loro imprese, spesso realizzate senza autorizzazione, vengono documentate attraverso fotografie e video pubblicati online.

La coppia è anche protagonista del documentario del 2024 "Skywalkers: A Love Story", disponibile su Netflix, che racconta la loro relazione e le arrampicate estreme, tra cui quella sul grattacielo Merdeka 118 in Malesia.

In una recente intervista alla televisione americana, Kuznetsov e Nikolau hanno difeso la scalata dell'Empire State Building come una forma di espressione artistica e un messaggio d'amore e di pace. Hanno riconosciuto i rischi dell'impresa, invitando altre persone a non imitarli, e si sono detti pronti ad assumersi le proprie responsabilità. La prossima udienza è fissata per il 28 gennaio 2027.