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11 settembre, l'Empire State Building si illumina di blu

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A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, l'Empire State Building illuminerà di blu la sua celebre guglia dal tramonto all'alba. L'iniziativa, organizzata insieme al National September 11th Memorial and Museum e ad altri partner di New York, vuole ricordare le vittime e segnare l'anniversario degli attacchi che colpirono gli Stati Uniti.

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