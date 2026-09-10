A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, l'Empire State Building illuminerà di blu la sua celebre guglia dal tramonto all'alba. L'iniziativa, organizzata insieme al National September 11th Memorial and Museum e ad altri partner di New York, vuole ricordare le vittime e segnare l'anniversario degli attacchi che colpirono gli Stati Uniti.
Prossimi video
11 settembre, l'Empire State Building si illumina di blu
Mondo
Polonia, robot in "sciopero" per chiedere regole sull'AI
Mondo
Congo, incendio in una scuola a Bukavu: almeno 17 morti
Mondo
Sky Tg24, Timeline, La convention di Trump a Dallas e i 25 anni dall'11 settembre
Mondo
Ucraina, Cremlino: nessun drone verso aereo Zelensky
Mondo
Sky Cube 10/9 - 11 Settembre, come è cambiata l'America?
Mondo
Guerra Ucraina, Zelensky in Canada: cooperazione in difesa
Mondo