Quarantatrè anni, procuratore distrettuale, Colom ha condotto una campagna basata sulla riduzione del costo della vita, l'aumento dei salari e l'assistenza sanitaria universale. Ha sconfitto per circa 4mila voti la senatrice in carica repubblicana Cindy Hyde-Smith e grazie a lui ora i democratici hanno 55 seggi sui 100 del Senato

La storia del Senato nel Mississipi

Colom, dunque, ha ottenuto un risultato storico dato che si è aggiudicato il seggio del Senato nello stato che per anni è stato simbolo della discriminazione razziale nel profondo sud degli Stati Uniti. E' il primo nella storia dello Stato da quando l'ex cappellano militare Hiram Rhodes Revels era stato scelto dal parlamento del Mississippi durante la Ricostruzione, dopo la Guerra Civile, un mese dopo la ratifica del Quindicesimo emendamento che aveva dato il voto anche alle persone di colore. Nel 1875 era stato poi il turno di Blanche Bruce, nato in schiavitù nel 1841, rimasto in carica fino al 1881. E da allora, nessun politico di colore aveva mai mai più rappresentato il Mississippi in Campidoglio. E nessun democratico dal 1982.

Chi è Scott Colom

Quarantatrè anni, procuratore distrettuale, Colom ha condotto una campagna basata principlamente sulla riduzione del costo della vita, l'aumento dei salari e l'assistenza sanitaria universale. Ha sconfitto di soli 4.699 voti la senatrice in carica repubblicana Cindy Hyde-Smith e grazie a lui ora i democratici hanno 55 seggi sui 100 del Senato. E resta ancora da assegnare l'Alaska. "Dio non voleva che vincessimo nel modo più semplice", ha commentato Colom durante i festeggiamenti per l'elezione. "Voleva che lo prendessimo nel modo del Mississippi", ha aggiunto. Alle presidenziali del 2024, Trump aveva vinto con 23 punti percentuali di vantaggio su Kamala Harris. Per Colom, il trionfo ha anche il sapore della rivincita dato che era stata proprio Hyde-Smith a negargli tre anni fa la possibilità di diventare giudice federale bloccando la sua nomina decisa dall'allora presidente Joe Biden.