Nvidia, chi è Kimberly Powell, l'altra donna del caso Jensen Huang

La 48enne è vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia, dove lavora dal 2008. Secondo il New York Times, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Jensen Huang, al quale risponde direttamente. La vicenda arriva mentre il consiglio di amministrazione valuta il futuro del fondatore, già coinvolto in un'altra controversia

Kimberly Powell, 48 anni, è la vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia, finita al centro delle nuove rivelazioni del New York Times sul fondatore e amministratore delegato Jensen Huang. Secondo il quotidiano statunitense, che cita cinque persone che hanno lavorato nell'azienda, tra i due ci sarebbe stata una relazione extraconiugale. La notizia ha acceso i riflettori sulla manager, da 18 anni nel gruppo. Le rivelazioni emergono mentre il consiglio di amministrazione di Nvidia sta valutando la possibile rimozione di Huang, già al centro di un'altra vicenda che coinvolge un'imprenditrice cinese sospettata dall'intelligence americana di lavorare per Pechino.

Chi è Kimberly Powell, la vicepresidente di Nvidia

Laureata in ingegneria elettronica alla Northeastern University di Boston, Kimberly Powell ha iniziato la carriera alla Planar Systems, occupandosi di circuiti elettronici e dispositivi per la diagnostica per immagini. È entrata in Nvidia nel 2008, quando l'azienda era conosciuta soprattutto per le schede grafiche destinate ai videogiochi.

Il suo compito iniziale era promuovere l'impiego dei processori grafici nella diagnostica medica, un settore nel quale le capacità di elaborazione delle immagini rivestono un ruolo fondamentale. Da allora ha accompagnato l'espansione del gruppo nelle applicazioni sanitarie dell'intelligenza artificiale, fino a diventare vicepresidente del settore nel 2017.

Oggi Powell coordina le attività di Nvidia dedicate alla ricerca farmaceutica, alla genomica, alla diagnostica e alla robotica medica. È inoltre una delle figure che rappresentano l'azienda nelle conferenze internazionali e nei rapporti con le grandi società del settore farmaceutico.

Le rivelazioni del New York Times e il video in hotel

Secondo quanto riportato dal New York Times, Powell avrebbe avuto una relazione sentimentale con Jensen Huang, 63 anni, al quale risponde direttamente nell'organizzazione aziendale. Entrambi sono sposati.

Il quotidiano statunitense riferisce inoltre che i due sarebbero stati ripresi mentre si scambiavano gesti affettuosi in un hotel di San José, in California, durante una conferenza di Nvidia nel marzo 2026. La ricostruzione si basa sulle testimonianze raccolte dal giornale: non risulta che il New York Times abbia visionato direttamente il filmato.

La vicenda solleva interrogativi che vanno oltre la sfera privata. Powell è infatti una dirigente che risponde direttamente all'amministratore delegato e il codice di condotta di Nvidia invita i dipendenti a evitare situazioni nelle quali i rapporti personali possano generare conflitti d'interesse. Non risultano tuttavia accertati favoritismi o irregolarità nella carriera della manager.

Il caso Alice Huang e i sospetti di spionaggio cinese

La notizia delle nuove rivelazioni su Powell arriva pochi giorni dopo un'altra controversia che ha coinvolto Jensen Huang. Al centro della prima vicenda c'è Alice Huang, imprenditrice cinese legata a Megaspeed, società cliente di Nvidia, che secondo le informazioni raccolte dalle autorità statunitensi potrebbe avere rapporti con l'intelligence di Pechino.

L'8 novembre il fondatore di Nvidia ha ammesso in un messaggio ai dipendenti di essere stato infedele alla moglie Lori Mills, assumendosene la responsabilità e scusandosi con la famiglia. Non ha però indicato il nome della donna coinvolta.

Nvidia ha avviato un'indagine indipendente per verificare eventuali rischi per la sicurezza aziendale e nazionale. La società ha precisato di non avere elementi per ritenere che siano stati compromessi segreti industriali o interessi di sicurezza nazionale. Le accuse di spionaggio nei confronti di Alice Huang restano sospetti, non fatti accertati.

Nvidia, il consiglio di amministrazione valuta la rimozione di Jensen Huang

Le nuove rivelazioni arrivano in un momento particolarmente delicato per il fondatore di Nvidia, alla guida dell'azienda da 33 anni. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, il consiglio di amministrazione si è riunito mercoledì 11 novembre per discutere la sua possibile estromissione, nonostante pochi giorni prima avesse confermato pubblicamente la fiducia nei suoi confronti.

Lo statuto della società consente la rimozione dell'amministratore delegato anche senza giusta causa, attraverso il voto della maggioranza degli undici consiglieri. Huang possiede circa il 3,6% del capitale, ma non dispone di diritti di voto speciali che gli consentano di bloccare una decisione del consiglio.

Un eventuale cambio ai vertici aprirebbe una fase di incertezza per il colosso tecnologico, diventato uno dei protagonisti mondiali del mercato dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale.

Le ripercussioni in Borsa

La nuova controversia ha avuto conseguenze anche sui mercati finanziari. Dopo le nuove rivelazioni del New York Times e le indiscrezioni sulla possibile uscita di Huang, le azioni Nvidia hanno perso oltre l'8% nelle contrattazioni after-hours di mercoledì 11 novembre.

Il timore degli investitori riguarda soprattutto l'eventualità di un cambio improvviso alla guida della società, il cui sviluppo è strettamente legato alla figura del fondatore. Nvidia è diventata uno dei gruppi tecnologici di maggior valore al mondo grazie alla domanda di chip per l'intelligenza artificiale, un settore nel quale riveste un ruolo centrale.