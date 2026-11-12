Un nuovo affaire sentimentale scuote i vertici di Nvidia. L'amministratore delegato Jensen Huang sarebbe coinvolto in una relazione con una manager dell'azienda, secondo quanto riportato dal New York Times. In base a quanto riferito dal Wall Street Journal, tra l'altro, sarebbe stato proprio il marito della donna, Alice Huang, a presentarla all'ad di Nvidia. La vicenda è stata ricostruita sulla base di testimonianze di persone vicine alla coppia, ex collaboratori e fonti a conoscenza dei loro affari, confrontate con documenti dei registri societari e immagini dei due insieme. Il marito, l'imprenditore cinese Kang Wei, conosceva Jensen Huang da circa dieci anni. Per due anni avrebbe apparentemente accettato la relazione, arrivando a scherzare con i propri collaboratori sul fatto che la moglie fosse diventata l'assistente personale del numero uno di Nvidia. Secondo il quotidiano, la coppia avrebbe sfruttato i propri contatti per sviluppare attività imprenditoriali in Cina, Singapore e Taiwan, passando dai videogiochi al cloud computing e ai centri dati per l'intelligenza artificiale.

La reazione dei mercati

La notizia ha provocato un'immediata reazione dei mercati, con le azioni del colosso tecnologico in calo del 7% nelle contrattazioni after-hours. Intanto, il consiglio di amministrazione della società è riunito per valutare la possibile rimozione del ceo, una decisione che potrebbe aprire una fase di forte incertezza per uno dei protagonisti mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.