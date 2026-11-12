Secondo il New York Times, l'amministratore delegato avrebbe una relazione con una manager dell'azienda. Il consiglio di amministrazione è riunito per valutare la sua estromissione. Dopo la notizia, le azioni del colosso dei chip per l'intelligenza artificiale hanno perso il 7% nelle contrattazioni after-hours
Un nuovo affaire sentimentale scuote i vertici di Nvidia. L'amministratore delegato Jensen Huang sarebbe coinvolto in una relazione con una manager dell'azienda, secondo quanto riportato dal New York Times. In base a quanto riferito dal Wall Street Journal, tra l'altro, sarebbe stato proprio il marito della donna, Alice Huang, a presentarla all'ad di Nvidia. La vicenda è stata ricostruita sulla base di testimonianze di persone vicine alla coppia, ex collaboratori e fonti a conoscenza dei loro affari, confrontate con documenti dei registri societari e immagini dei due insieme. Il marito, l'imprenditore cinese Kang Wei, conosceva Jensen Huang da circa dieci anni. Per due anni avrebbe apparentemente accettato la relazione, arrivando a scherzare con i propri collaboratori sul fatto che la moglie fosse diventata l'assistente personale del numero uno di Nvidia. Secondo il quotidiano, la coppia avrebbe sfruttato i propri contatti per sviluppare attività imprenditoriali in Cina, Singapore e Taiwan, passando dai videogiochi al cloud computing e ai centri dati per l'intelligenza artificiale.
La reazione dei mercati
La notizia ha provocato un'immediata reazione dei mercati, con le azioni del colosso tecnologico in calo del 7% nelle contrattazioni after-hours. Intanto, il consiglio di amministrazione della società è riunito per valutare la possibile rimozione del ceo, una decisione che potrebbe aprire una fase di forte incertezza per uno dei protagonisti mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
La riunione del consiglio di amministrazione
Date le cirocstanze, il consiglio di amministrazione di Nvidia si è riunito per discutere il futuro dell'amministratore delegato e valutare una sua eventuale estromissione. Al momento non è stata comunicata alcuna decisione definitiva. La vicenda potrebbe avere conseguenze rilevanti per la governance della società, considerato il ruolo centrale ricoperto da Huang nella crescita del gruppo.
Le possibili conseguenze per il colosso dell'intelligenza artificiale
Un eventuale addio di Jensen Huang rappresenterebbe un passaggio delicato per Nvidia, diventata uno dei principali protagonisti del boom dell'intelligenza artificiale. L'azienda della Silicon Valley è tra le società quotate di maggior valore al mondo e, secondo quanto riportato dall'ANSA, controlla circa il 90% del mercato dei chip utilizzati nei grandi progetti di intelligenza artificiale. La possibile uscita del suo amministratore delegato potrebbe quindi avere ripercussioni non soltanto sul futuro della società, ma anche su un settore strategico per l'economia statunitense.