Il colosso di Zuckerberg è accusato di aver violato gli ordini della Corte durante l'ultima tornata elettorale di ottobre: la coalizione del presidente uscente Lula, poi riconfermato alla guida del Paese, ha riscontrato un blocco delle proprie inserzioni sui social e ha presentato un ricorso. Per il Tribunale superiore elettorale brasiliano l'errore non è stato di scarsa importanza, "influenzando in modo comprovato le elezioni nel nostro Paese"

Multa da 1,3 milioni di dollari per Meta dal Brasile. Il colosso statunitense è accusato dal Paese sudamericano di aver favorito Flávio Bolsonaro alle elezioni di ottobre 2026 influenzando "in modo comprovato" il voto. Meta avrebbe violato gli ordini della Corte durante l'ultima tornata elettorale e per questo il Tribunale superiore elettorale brasiliano, con una decisione presa all'unanimità con 7 voti a 0, l’ha condannato al pagamento. A presentare ricorso contro il colosso di Mark Zuckerberg è stato il gruppo che sostiene la campagna elettorale del presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva che è poi stato riconfermato alla guida del Paese.

Il ricorso

La denuncia è partita quando la coalizione di Lula ha riscontrato un blocco delle inserzioni su Instagram per i contenuti del presidente uscente per quasi 24 ore, tra il 9 e il 10 ottobre. L’anomalia è stata giustificata dalla società come un guasto globale ma la spiegazione non ha convinto il gruppo che ha presentato il ricorso contro Meta. Il tribunale ha quindi esaminato il funzionamento dei social, compreso il sistema dell’intelligenza artificiale su WhatsApp. L'assistente virtuale aveva infatti rifiutato di generare un'immagine elettorale con il nome di Lula e il 13, codice identificativo del suo partito da digitare sulla scheda, consentendo invece una richiesta simile per Flávio Bolsonaro e il 22, numero della sua formazione politica. Secondo il giudice Nauê Bernardo l'errore non è stato di scarsa importanza, "influenzando in modo comprovato le elezioni nel nostro Paese".