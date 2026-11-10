L'imbarcazione, al centro del progetto di viaggio di Villa Vie Residences, è stata sequestrata a Singapore dopo il fallimento della compagnia. La crisi, aggravata dall'impennata dei costi del carburante, aveva già costretto circa 200 passeggeri a sbarcare in Cambogia. La nave avrebbe dovuto compiere un tour del mondo di tre anni e mezzo attraverso 150 Paesi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La nave da crociera Odyssey, diventata nota come la "crociera per la vita", è stata sequestrata nelle acque di Singapore su ordine di un tribunale locale dopo il fallimento della compagnia statunitense Villa Vie Residences. Lo riferisce la Bbc, citando le autorità portuali locali, secondo cui l'imbarcazione si trova attualmente all'interno dello scalo. Le condizioni dell'equipaggio, ancora a bordo, sono buone e la sua assistenza è gestita dai creditori della nave.

Il viaggio intorno al mondo interrotto La vicenda è iniziata il mese scorso, quando circa 200 passeggeri erano stati costretti a sbarcare nel porto cambogiano di Sihanoukville, dopo che la società aveva sospeso improvvisamente le operazioni a causa del forte aumento dei costi del carburante. La nave era salpata da Belfast nell'ottobre 2024 con l'obiettivo di compiere un viaggio intorno al mondo di tre anni e mezzo attraverso 150 Paesi.

I primi problemi Secondo quanto ricostruito dalla Bbc, le difficoltà erano emerse già nei primi mesi. La partenza aveva subito un ritardo di quattro mesi a causa di lavori di riparazione e problemi burocratici. In una successiva sosta in Vietnam, alcuni membri dell'equipaggio sarebbero stati costretti ad acquistare generi alimentari nei negozi locali a causa dei mancati pagamenti della compagnia a un fornitore. Leggi anche Pianista salvato in mare dopo nove ore nell'Oceano Pacifico

La crisi dei costi Ad aggravare la situazione è stato soprattutto il forte rincaro dei costi del carburante. La società aveva informato i passeggeri delle difficoltà finanziarie già ad agosto, chiedendo contributi aggiuntivi per sostenere le spese di rifornimento. In una comunicazione del 27 ottobre, Villa Vie Residences aveva spiegato che la spesa mensile per il carburante per cabina in alcune zone dell'Asia era salita fino a 8.000 dollari, rispetto ai precedenti 1.800, rendendo insufficienti le misure adottate per contenere i consumi.