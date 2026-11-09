Un pianista di una nave da crociera è stato ritrovato in mare a circa 32 Km dalla costa californiana, dopo essere caduto fuoribordo. A raccontare la vicenda è la Cbs, ripresa anche dalla Bbc . Secondo quanto riportato, l'uomo, di 37 anni e dipendente della Royal Caribbean, è stato individuato venerdì scorso da due uomini impegnati in una battuta di pesca nei pressi dell'isola di Catalina. Le autorità hanno spiegato che possa essere rimasto nell'Oceano Pacifico per oltre nove ore. L'uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato trasportato in ospedale in condizioni stabili. La Guardia Costiera statunitense sta indagando sull'accaduto.

La vicenda

Secondo quanto dichiarato dai pescatori, l'uomo ha spiegato di lavorare come pianista a bordo della "Ovation of the Seas", una nave da crociera dotata di 14 ponti. L'uomo è stato poi affidato ai bagnini di Newport Beach, i quali hanno confermato che si trattava di un membro dell'equipaggio della nave da crociera. Stando alle ricostruzioni probabili, l'uomo potrebbe essere caduto in mare intorno alle 02:30, circa nove ore prima del suo ritrovamento. "Si trovava a circa 15-20 miglia dalla costa, praticamente in mezzo all'oceano", ha dichiarato alla Cbs Adam Yacenda, capo dei bagnini di Newport Beach. Tra le motivazioni per cui l'uomo sarebbe sopravvissuto ci sarebbero le temperature dell'oceano, insolitamente calde. "Siamo in un anno caratterizzato da un fenomeno di 'El Niño' eccezionalmente intenso. Quest'uomo è rimasto in acqua per circa 10 ore, ma la temperatura era di 76 gradi Fahrenheit, ovvero circa 24°C.", ha spiegato uno dei soccorrritori. "In un anno diverso, non ce l'avrebbe mai fatta", ha aggiunto un altra persona che ha aiutato il pianista.

La situazione climatica legata a El Niño

Il fenomeno climatico denominato "El Niño", attualmente in fase di sviluppo, è il più intenso mai registrato, secondo gli scienziati che monitorano l'Oceano Pacifico. Le temperature oceaniche risultano infatti superiori alla media di circa 3,05 °C.