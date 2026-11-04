Lo stop è avvenuto dopo un'ispezione della Guardia Costiera degli Stati Uniti che ha rilevato anomalie nei sistemi di bordo. La compagnia ha quindi cancellato la partenza, garantendo ai passeggeri il rimborso completo. A bordo si trovano oltre 2.000 persone ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La nave da crociera Msc Poesia, con oltre 50 cittadini italiani a bordo, è ferma nel porto di Miami dopo un controllo avviato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti il 1° novembre. A seguito dello stop, Msc Crociere ha deciso di cancellare la partenza e di interrompere la crociera. Fonti vicine alla vicenda hanno riferito alla CBS News che sulla nave si trovano oltre 2.000 passaggeri.

La decisione di Msc Msc Crociere ha dichiarato che la cancellazione è avvenuta a causa di una "questione normativa" sorta prima della partenza. La compagnia di crociere ha affermato di non essere stata in grado di risolvere il problema in tempo per salpare. In una nota, riportata da CBS News, Msc ha dichiarato: "Abbiamo preso la difficile decisione di cancellare la crociera in corso. Siamo consapevoli di quanto questa notizia sia deludente e frustrante per i nostri ospiti e ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato alla loro vacanza."

Romborso completo e assistenza Msc ha assicurato che gli ospiti riceveranno il rimborso completo del costo della crociera. La compagnia ha inoltre affermato di star aiutando le persone a tornare a casa.

Le verifiche della Guardia Costiera La Guardia Costiera Usa ha reso noto di aver avviato una verifica sulla conformità della nave agli standard internazionali e alle normative statunitensi. Successivamente, il comandante del dipartimento di Miami, Frank Florio, ha spiegato che durante i controlli sono state individuate alcune anomalie nei sistemi di bordo. Le autorità stanno collaborando con Msc per risolvere i problemi riscontrati e la nave resterà ferma fino al completamento degli interventi necessari e all'autorizzazione alla partenza. Potrebbero interessarti Msc Euribia ha attraversato Hormuz, ora in viaggio per Nord Europa