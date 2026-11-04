MSC Poesia, la nave da crociera bloccata a Miami dalla Guardia Costiera: oltre 50 italianiMondo
Lo stop è avvenuto dopo un'ispezione della Guardia Costiera degli Stati Uniti che ha rilevato anomalie nei sistemi di bordo. La compagnia ha quindi cancellato la partenza, garantendo ai passeggeri il rimborso completo. A bordo si trovano oltre 2.000 persone
La nave da crociera Msc Poesia, con oltre 50 cittadini italiani a bordo, è ferma nel porto di Miami dopo un controllo avviato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti il 1° novembre. A seguito dello stop, Msc Crociere ha deciso di cancellare la partenza e di interrompere la crociera. Fonti vicine alla vicenda hanno riferito alla CBS News che sulla nave si trovano oltre 2.000 passaggeri.
La decisione di Msc
Msc Crociere ha dichiarato che la cancellazione è avvenuta a causa di una "questione normativa" sorta prima della partenza. La compagnia di crociere ha affermato di non essere stata in grado di risolvere il problema in tempo per salpare. In una nota, riportata da CBS News, Msc ha dichiarato: "Abbiamo preso la difficile decisione di cancellare la crociera in corso. Siamo consapevoli di quanto questa notizia sia deludente e frustrante per i nostri ospiti e ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato alla loro vacanza."
Romborso completo e assistenza
Msc ha assicurato che gli ospiti riceveranno il rimborso completo del costo della crociera. La compagnia ha inoltre affermato di star aiutando le persone a tornare a casa.
Le verifiche della Guardia Costiera
La Guardia Costiera Usa ha reso noto di aver avviato una verifica sulla conformità della nave agli standard internazionali e alle normative statunitensi. Successivamente, il comandante del dipartimento di Miami, Frank Florio, ha spiegato che durante i controlli sono state individuate alcune anomalie nei sistemi di bordo. Le autorità stanno collaborando con Msc per risolvere i problemi riscontrati e la nave resterà ferma fino al completamento degli interventi necessari e all'autorizzazione alla partenza.
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La testimonianza dei passeggeri italiani
Tra i passeggeri coinvolti c'è anche Giuseppe Arena, gelatiere di Ganzirri, in provincia di Messina, partito con la famiglia il 30 ottobre insieme ad altri italiani. Nei giorni precedenti alla cancellazione, Arena aveva raccontato alla Gazzetta del Sud di una situazione tranquilla a bordo ma senza certezze sulle cause: "Non abbiamo notizie di cosa stia accadendo e del perché siamo fermi in porto da tre giorni. Sappiamo solo che c'è un'ispezione in corso, con un via vai di cisterne". Dopo l'annuncio ufficiale dell'annullamento della crociera, la famiglia Arena ha lasciato la nave per tornare in Italia: "Era la nostra vacanza dopo tanto lavoro durante l'estate".
La nota di Msc
“Abbiamo preso la difficile decisione di cancellare la partenza della nave a causa di una questione amministrativa imprevista che non è stato possibile risolvere in tempo utile. Ci scusiamo sinceramente con i nostri ospiti per il disagio arrecato alla loro vacanza.
Il nostro personale è attualmente impegnato a fornire assistenza per il viaggio di ritorno casa di tutti gli ospiti, ai quali sarà anche garantito il rimborso integrale della quota della crociera”