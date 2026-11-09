Midterm Usa, Trump: "Politiche su immigrazione mi hanno danneggiato"

Il presidente statunitense ha ammesso in un'intervista alla Cbs che alcune deportazioni effettuate dalla sua amministrazione sono state "troppo dure". Trump ha riconosciuto che tra gli espulsi c'erano anche lavoratori senza precedenti gravi, pur continuando a difendere la stretta sui confini ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump ha riconosciuto che la sua politica di deportazioni è stata "troppo dura". L'ammissione è arrivata nel corso di un'intervista concessa al corrispondente Ross Douthat per il programma 60 Minutes della Cbs, registrata venerdì 6 novembre e anticipata attraverso alcuni estratti diffusi nelle ultime ore.

L'ammissione nell'intervista a Ross Douthat Pochi giorni dopo la pesante sconfitta subita dai repubblicani alle elezioni di metà mandato, nel colloquio con 60 Minutes, Trump ha difeso il suo operato in materia di economia e di guerra con l'Iran, pur ammettendo di aver commesso degli errori di comunicazione su alcuni temi economici e affermando che la sua politica sull'immigrazione è stata a volte "troppo dura".

"Abbiamo espulso anche persone che lavoravano" Pur rivendicando il successo nella lotta all'immigrazione irregolare e nel rafforzamento dei controlli alle frontiere, Trump ha riconosciuto che alcune espulsioni hanno coinvolto persone considerate integrate nella società americana. L'immigrazione "ha sia aiutato che danneggiato. Ma mi dispiace perché abbiamo espulso anche persone che avevano buoni posti di lavoro, che avevano commesso una sola violazione, o infrazione della legge, e cioè essere entrate illegalmente nel Paese". Secondo Trump, il Paese resta diviso sull'argomento: da una parte chi chiede l'espulsione di tutti gli immigrati entrati illegalmente negli Stati Uniti, dall'altra chi ritiene che chi lavora, paga le tasse e non rappresenta un pericolo dovrebbe poter restare. Leggi prima Scontri in Europa, Trump: "Colpa dell'immigrazione"

La stretta sull'immigrazione Un'ammissione che trova riscontro nei dati. La linea dura sull'immigrazione aveva contribuito in modo significativo alla vittoria di Trump nelle elezioni del 2024, cavalcando il malcontento di una parte dell'elettorato verso la gestione dei confini da parte dell'amministrazione Biden. I risultati delle recenti elezioni di Midterm hanno evidenziato alcune crepe nel consenso. I sondaggi all'uscita delle urne indicano infatti che una quota significativa di elettori ritiene che le politiche migratorie della Casa Bianca siano andate oltre. Rilevante il caso del Texas, dove molti elettori ispanici che due anni fa avevano votato per Trump sono tornati a sostenere i Democratici anche a causa delle preoccupazioni legate alle deportazioni. Potrebbero interessarti Trump, prima vittoria alle urne 10 anni fa: com'è cambiata l'America

Cambio al vertice dello staff della Casa Bianca L'intervista ha anticipato anche importanti novità nell'entourage presidenziale. Poche ore dopo, Trump ha infatti annunciato l'uscita del capo di gabinetto Susie Wiles e la sua sostituzione con Stephen Miller. Secondo quanto riportato dalla Cbs, Miller è considerato uno dei principali artefici della strategia di applicazione delle leggi sull'immigrazione dell'amministrazione Trump: lo scorso anno ha spinto l'agenzia per l'immigrazione e le dogane (ICE) a effettuare almeno 3.000 arresti al giorno.