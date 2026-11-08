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Federico Petroni: “Usa in crisi d’identità, così il Paese ha smesso di sognare”

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Il giornalista e analista Federico Petroni, in libreria con "Fiamme americane" (Feltrinelli Gramma), ci aiuta a capire la crisi profonda in cui versa il trumpismo e quella più generale in cui sta affondando il Paese. "Il risultato delle Midterm non è stato solo rigetto di Trump, ma un rifiuto di un sistema considerato corrotto e monopolizzato dal grande capitale. I democratici? Dietro questa 'onda blu' ci sono soprattutto i fallimenti del presidente. Hanno bisogno di un piano che per ora non c'è"

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