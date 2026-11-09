Crans-Montana, dichiarato fallito uno dei locali dei Moretti

La società "Le Vieux Chalet 1978 Lens", che controlla uno dei tre locali dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per il rogo del discobar "Le Contellation", è stata dichiarata fallita. E' emerso dal bollettino di informazioni legali del Vallese, in cui compare la trasformazione della denominazione della società ora messa in liquidazione. Di fatto, come riportano anche i media locali, a fallire è stato il ristorante "Au vieux Chalet".

La dichiarazione di fallimento

Nel documento che certifica la situazione, si legge che la dichiarazione di fallimento del locale, che aveva sede proprio vicino a Crans-Montana, ed era stato aperto nel 2023, "viene pronunciata con effetto dal 3 novembre 2026 alle ore 8 e 15". Il medesimo locale era già stato chiuso unitamente ad un altro, il "Le Senso" dopo l'incendio che si era verificato proprio al "Constellation" nel quale hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite lo scorso Capodanno. Per quella tragedia i Moretti sono indagati per omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo.