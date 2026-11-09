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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Crans-Montana, dichiarato fallito uno dei locali dei Moretti

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©Ansa

Il ristorante "Au vieux Chalet", uno dei locali di proprietà dei coniugi Moretti, è stato dichiarato fallito. Questo quanto emerso dal bollettino di informazioni legali del Vallese, in cui compare la trasformazione della denominazione della società che gestiva il locale, ora messa in liquidazione

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La società "Le Vieux Chalet 1978 Lens", che controlla uno dei tre locali dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per il rogo del discobar "Le Contellation", è stata dichiarata fallita. E' emerso dal bollettino di informazioni legali del Vallese, in cui compare la trasformazione della denominazione della società ora messa in liquidazione. Di fatto, come riportano anche i media locali, a fallire è stato il ristorante "Au vieux Chalet". 

La dichiarazione di fallimento

Nel documento che certifica la situazione, si legge che la dichiarazione di fallimento del locale, che aveva sede proprio vicino a Crans-Montana, ed era stato aperto nel 2023, "viene pronunciata con effetto dal 3 novembre 2026 alle ore 8 e 15". Il medesimo locale era già stato chiuso unitamente ad un altro, il "Le Senso" dopo l'incendio che si era verificato proprio al "Constellation" nel quale hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite lo scorso Capodanno. Per quella tragedia i Moretti sono indagati per omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo.

Il tentativo di riapertura

Dagli atti dell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, tra l'altro, era emersa nei mesi scorsi la volontà della coppia di imprenditori francesi di riaprire il ristorante stesso, tanto che lo stesso Jacques Moretti era stato visto sul tetto del locale, mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione. 

La situazione legata a Jacques Moretti

Da metà agosto Jacques si trova in carcere con l'accusa di violenza domestica nei confronti della moglie. Nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno sono indagate in totale 17 persone, tra cui diversi funzionari e politici della località delle Alpi svizzere. Jacques e Jessica Moretti dovranno nuovamente comparire in un interrogatorio fissato per il prossimo 2 dicembre.

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