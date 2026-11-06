Nithya Raman è la nuova sindaca di Los Angeles, la candidata socialista batte Karen BassMondo
Dal 2020 è membro del Consiglio comunale di Los Angeles: sostenuta dai Democratic Socialists of America, ha battuto la sindaca uscente Karen Bass che sperava in una riconferma a guida della città californiana. Diventerà ufficialmente sindaca il 14 dicembre 2026
La candidata democratica socialista Nithya Raman è la nuova sindaca di Los Angeles. Già membro del Los Angeles City Council, 45 anni, ha battuto la sindaca democratica uscente Karen Bass. La corsa a prima cittadina della città californiana è stata serrata ma alla fine Bass ha dovuto cedere alla candidata sostenuta dai socialisti democratici e progressisti in rapida ascesa che nelle ultime elezioni hanno tolto la poltrona ai politici centristi in tutto il Paese.
Raman votata dai giovani elettori
Karen Bass, 73 anni, cercava la riconferma a sindaca di Los Angeles ma i voti dei suoi sostenitori, principalmente gli elettori più adulti a caccia di stabilità non sono bastati a superari quelli ottenuti dalla sua ex alleata progressista Raman, votata dai giovani che che chiedono abitazioni più accessibili e un costo della vita più basso.
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Chi è Nithya Raman
Classe 1981, Nithya Raman è una politica e urbanista americana di origini indiane. Nata nel Kerala, si è poi trasferita negli Stati Uniti e si è laureata ad Harvard conseguendo un master in Urban Planning al MIT, Massachusetts Institute of Technology. Prima di entrare in politica ha lavorato in India su progetti di sviluppo urbano e ha fondato a Los Angeles un'organizzazione di volontariato per aiutare le persone senza fissa dimora. Nel 2020 è diventata la prima donna asiatico-americana e la prima persona di origine sud-asiatica ad essere eletta nel Consiglio comunale di Los Angeles, ricevendo poi la riconferma nel 2024. Sostenuta dai Democratic Socialists of America, rappresenta la nuova generazione di progressisti statunitensi. Dopo la vittoria odierna, Nithya Raman diventerà ufficialmente sindaca il 14 dicembre 2026.
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