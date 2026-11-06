La candidata democratica socialista Nithya Raman è la nuova sindaca di Los Angeles. Già membro del Los Angeles City Council, 45 anni, ha battuto la sindaca democratica uscente Karen Bass. La corsa a prima cittadina della città californiana è stata serrata ma alla fine Bass ha dovuto cedere alla candidata sostenuta dai socialisti democratici e progressisti in rapida ascesa che nelle ultime elezioni hanno tolto la poltrona ai politici centristi in tutto il Paese.

Chi è Nithya Raman

Classe 1981, Nithya Raman è una politica e urbanista americana di origini indiane. Nata nel Kerala, si è poi trasferita negli Stati Uniti e si è laureata ad Harvard conseguendo un master in Urban Planning al MIT, Massachusetts Institute of Technology. Prima di entrare in politica ha lavorato in India su progetti di sviluppo urbano e ha fondato a Los Angeles un'organizzazione di volontariato per aiutare le persone senza fissa dimora. Nel 2020 è diventata la prima donna asiatico-americana e la prima persona di origine sud-asiatica ad essere eletta nel Consiglio comunale di Los Angeles, ricevendo poi la riconferma nel 2024. Sostenuta dai Democratic Socialists of America, rappresenta la nuova generazione di progressisti statunitensi. Dopo la vittoria odierna, Nithya Raman diventerà ufficialmente sindaca il 14 dicembre 2026.