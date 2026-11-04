La morte della giovane maratoneta ha portato l'attenzione su questa rara sindrome che provoca la rapida distruzione del tessuto muscolare. La condizione, che può colpire anche gli atleti dopo sforzi fisici estremi, rischia di causare gravi danni ai reni e altri organi. È quindi fondamentale una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo per ridurre il rischio di complicanze

Rachel Apa, 24 anni, è stata colpita da un malore durante la maratona di New York a causa di una pericolosa patologia che può insorgere durante l'attività fisica. La giovane stava correndo la sua prima maratona quando è collassata a Central Park, a soli 3 chilometri dal traguardo. La ventiquattrenne è stata trasportata d'urgenza al Mount Sinai, dove è deceduta a causa di una rabdomiolisi, secondo quanto riferito dal padre al New York Times. La sua morte ha portato l'attenzione su questa rara ma grave condizione medica che può colpire anche persone giovani e in ottima forma fisica.