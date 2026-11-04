Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rachel Apa morta a 24 anni per rabdomiolisi alla maratona di New York: cos'è

Mondo
©Getty

La morte della giovane maratoneta ha portato l'attenzione su questa rara sindrome che provoca la rapida distruzione del tessuto muscolare. La condizione, che può colpire anche gli atleti dopo sforzi fisici estremi, rischia di causare gravi danni ai reni e altri organi. È quindi fondamentale una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo per ridurre il rischio di complicanze

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Rachel Apa, 24 anni, è stata colpita da un malore durante la maratona di New York a causa di una pericolosa patologia che può insorgere durante l'attività fisica. La giovane stava correndo la sua prima maratona quando è collassata a Central Park, a soli 3 chilometri dal traguardo. La ventiquattrenne è stata trasportata d'urgenza al Mount Sinai, dove è deceduta a causa di una rabdomiolisi, secondo quanto riferito dal padre al New York Times. La sua morte ha portato l'attenzione su questa rara ma grave condizione medica che può colpire anche persone giovani e in ottima forma fisica.

Cos'è la rabdomiolisi

La rabdomiolisi, spesso chiamata "rabdo", si verifica quando il tessuto muscolare si deteriora rapidamente. Quando ciò accade, i componenti tossici delle fibre muscolari entrano nel circolo sanguigno e possono danneggiare organi vitali, soprattutto i reni. Nei casi più gravi può provocare insufficienza renale acuta, aritmie cardiache e altre complicanze letali.

Potrebbe interessarti

Cos'è la sindrome della bandelletta ileotibiale, il problema di Sinner

La cause e i sintomi

La sindrome può essere causata da traumi, colpi di calore, grave disidratazione, infezioni o attività fisica intensa. Per questo talvolta colpisce anche maratoneti e atleti. Tra i sintomi più frequenti figurano dolori muscolari intensi, debolezza, gonfiore, urine scure, color tè o color mattone. Gli esperti raccomandano di rivolgersi immediatamente a un medico in presenza di questi segnali, poiché una diagnosi tempestiva è fondamentale per evitare conseguenze gravi.

Le cure

Il trattamento consiste principalmente nella somministrazione di liquidi per via endovenosa per proteggere i reni ed eliminare le sostanze rilasciate dai muscoli danneggiati. Nei casi più severi può essere necessario ricorrere alla dialisi.

Leggi anche

Davide Lippi racconta la malattia: "Vinta una battaglia"

Mondo: Ultime notizie

Teheran su Midterm: "Messaggio degli americani è no alla guerra". LIVE

live Mondo

Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker del Parlamento e principale negoziatore iraniano commenta i...

Drone di Kiev colpisce magazzino russo Ozon. Raid Mosca su Odessa LIVE

live Mondo

Colpito nella notte un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon...

Elezioni Usa Midterm, chi sono gli eletti a Camera e al Senato. FOTO

Mondo

Il voto di metà mandato ha sancito la vittoria dei Democratici e una sonora sconfitta per Trump e...

15 foto

Midterm 2026, i risultati delle elezioni negli Usa Stato per Stato

Mondo

Il Partito Democratico ha vinto le elezioni di midterm 2026 negli Stati Uniti, e ha ottenuto il...

Gina Hinojosa, la prima donna latina a diventare governatrice in Texas

Mondo

Avvocata di origine messicana, ha sconfitto Greg Abbott e riportato i democratici alla guida del...

Mondo: I più letti