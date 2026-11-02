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Davide Lippi racconta la malattia: "Vinta una battaglia ma la guerra non è finita"

Cronaca
©Ansa

Il procuratore, figlio del ct campione del mondo Marcello, ha raccontato con un post su Instagram il suo percorso nell'ultimo anno

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"È stato un anno pazzesco, pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia", così Davide Lippi, agente di calciatori e figlio del ct campione del mondo Marcello, ha raccontato il suo percorso con la malattia, senza dare ulteriori dettagli sulla natura della diagnosi. "Sì perché la guerra ancora sarà lunga - ha aggiunto - ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile".

Il post e la canzone

Lippi ha deciso di aprirsi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e accompagnando da un video con musica in cui scorrono le immagini della sua vita nell'ultimo anno. La canzone scelta è Brindo di Benja Torres. Una canzone che "tante volte per tanto tempo mi ha regalato la gioia e la forza di lottare di non mollare nemmeno di 1 cm affrontando ogni giorno con lo spirito giusto sempre pensando a voi....", scrive Lippi. "Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte , mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino".

I ringraziamenti vanno in primis ai suoi cari: "Grazie di cuore a tutti voi. Specialmente a... Nathi al mio angelo Mia, Mamma, Papà, Stefi, Lori e Rio, Etto e Lulu'", aggiunge Lippi. Tra le immagini spuntano il padre, ex calciatori come Ronaldo, altri volti noti del mondo del calcio. Ma anche immagini di quotidianità, con gli amici e la famiglia. Un modo per ringraziare chi gli è sempre stato vicino.

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