Il procuratore, figlio del ct campione del mondo Marcello, ha raccontato con un post su Instagram il suo percorso nell'ultimo anno
"È stato un anno pazzesco, pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia", così Davide Lippi, agente di calciatori e figlio del ct campione del mondo Marcello, ha raccontato il suo percorso con la malattia, senza dare ulteriori dettagli sulla natura della diagnosi. "Sì perché la guerra ancora sarà lunga - ha aggiunto - ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile".
Il post e la canzone
Lippi ha deciso di aprirsi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e accompagnando da un video con musica in cui scorrono le immagini della sua vita nell'ultimo anno. La canzone scelta è Brindo di Benja Torres. Una canzone che "tante volte per tanto tempo mi ha regalato la gioia e la forza di lottare di non mollare nemmeno di 1 cm affrontando ogni giorno con lo spirito giusto sempre pensando a voi....", scrive Lippi. "Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte , mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino".
I ringraziamenti vanno in primis ai suoi cari: "Grazie di cuore a tutti voi. Specialmente a... Nathi al mio angelo Mia, Mamma, Papà, Stefi, Lori e Rio, Etto e Lulu'", aggiunge Lippi. Tra le immagini spuntano il padre, ex calciatori come Ronaldo, altri volti noti del mondo del calcio. Ma anche immagini di quotidianità, con gli amici e la famiglia. Un modo per ringraziare chi gli è sempre stato vicino.