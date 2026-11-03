Oltre al pilota e alla giovane copilota, a bordo del Learjet 60 precipitato nella contea di Palm Beach c'erano il CEO di tre aziende tecnologiche, la moglie, i figli con tata al seguito, e due amici ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Hanno un nome e un volto le 9 vittime che erano a bordo di un jet privato precipitato domenica pomeriggio in una zona residenziale della contea di Palm Beach, non lontano da Mar-a-Lago, in Florida. Tra i passeggeri dell'aereo c'erano Adam Robinson, sua moglie Helen Sharp con i loro due figli, Emma e Charlie, la tata Anita Maria Cetina e due amiche di famiglia, Rachael Reed e Charmi Fehr. Il pilota Jeff Gregory e la giovane copilota Nathalia Gadelha Filgueiras.

L’equipaggio Il pilota Jeff Gregory, 55 anni, secondo il New York Times, era un aviatore con anni di esperienza, mentre la giovane copilota di 20 anni Nathalia Gadelha Filgueiras - di cui è stata diffusa la disperata comunicazione con i controllori del traffico aereo - aveva accumulato oltre 1.300 ore di volo e aveva conseguito il brevetto di volo a soli 17 anni. La donna lavorava per Upper Jets, una compagnia di voli charter privati ​​con sede a Fort Lauderdale, in Florida. Approfondimento Aereo cade a Mar-a-Lago, 9 morti. DeSantis: "Incidente catastrofico"

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I passeggeri A bordo del jet privato precipitato c’era una famiglia texana con due bambini piccoli, la loro tata e due amici di famiglia. Tra le vittime figurano l'imprenditore tecnologico di Austin Adam Robinson, 44 anni, sua moglie Helen Sharp, i loro figli Emma, ​​di 4 anni, e Charlie, di 2, la tata Anita Maria Cetina e due amiche di famiglia, Rachael Reed e Charmi Fehr. La famiglia viveva ad Austin, in Texas. Adam Robinson, 45 anni, era l'amministratore delegato delle aziende tecnologiche MoltSets, RB2B e Retention.com. Helen Sharp lavorava invece nel campo delle relazioni pubbliche e aveva recentemente aperto un laboratorio di ceramica. Approfondimento Florida, jet privato precipita vicino a Mar-a-Lago: 9 morti