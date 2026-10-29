Halloween 2026, cosa fare a Milano: eventi e feste a tema

Dai concerti a lume di candela alle proiezioni dei grandi classici dell'horror, passando per feste in discoteca, spettacoli teatrali e laboratori nei musei. Ecco gli appuntamenti in programma a Milano per Halloween 2026 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Milano si prepara a festeggiare Halloween con un calendario di appuntamenti che coinvolge teatri, cinema, musei e locali notturni, con un programma per tutti i gusti. Sabato 31 ottobre 2026 la città ospiterà spettacoli, feste in maschera e iniziative dedicate alle famiglie, mentre alcuni eventi prenderanno il via già nei giorni precedenti e proseguiranno fino a domenica primo novembre.

Candlelight, i classici di Halloween a lume di candela Tra gli appuntamenti musicali torna Candlelight: Classici di Halloween, il format che propone concerti dal vivo in ambienti illuminati da migliaia di candele. A Milano l'evento è previsto venerdì 30 ottobre all'Auditorium San Fedele, con un programma che attraversa alcune delle colonne sonore più riconoscibili del cinema horror e della cultura pop. Tra i brani annunciati figurano i temi di Psycho, Halloween, L'Esorcista, Stranger Things, Beetlejuice e La famiglia Addams, insieme a Thriller di Michael Jackson e Ghostbusters di Ray Parker Jr. Al cinema torna Halloween – La notte delle streghe Per chi preferisce trascorrere la serata davanti al grande schermo, sabato 31 ottobre la Cineteca Milano Arlecchino propone alle 21 la proiezione di Halloween - La notte delle streghe, il film di John Carpenter del 1978 che ha contribuito a definire il genere slasher. La pellicola racconta la storia di Michael Myers, che evade da un ospedale psichiatrico quindici anni dopo aver ucciso la sorella e torna nella cittadina di Haddonfield. Approfondimento Il nuovo numero del Magazine di Insider

J-Ax al Teatro Gaber con Non Aprite Quel Teatro Halloween arriva anche a teatro con Non Aprite Quel Teatro, lo spettacolo che porta sul palco J-Ax, Pedar e Matteo Lenardon, protagonisti del podcast Non Aprite Quella Podcast. L'appuntamento è al Teatro Giorgio Gaber venerdì 30 e sabato 31 ottobre, alle 20.30. Halloween in discoteca: Welcome to Hell ai Magazzini Generali Per chi vuole trascorrere Halloween ballando, sabato 31 ottobre i Magazzini Generali organizzano Welcome to Hell, una serata a tema horror in programma dalle 23.30. Il locale di via Pietrasanta 16 si trasformerà per l'occasione in uno spazio dalle atmosfere infernali, tra musica, scenografie e travestimenti. Halloween al Parco Trotter e nelle Case di quartiere Sabato 31 ottobre, alle 18.30, il Parco Trotter ospita Rosmunda e Al-Boino di Atelier Teatro, uno spettacolo inserito nella rassegna Racconti d'Autunno 2026 del festival Le mille e una piazza. Altre iniziative sono previste nelle Case di quartiere del Comune di Milano: giovedì 29 ottobre la Casa di quartiere Pecetta ospita un laboratorio dedicato ad Halloween, mentre venerdì 30 ottobre alla Casa di quartiere Lessona è in programma un appuntamento gratuito di trucco per bambini. Approfondimento Da Stranger Things a Shining, alloggi Airbnb per un Halloween da paura