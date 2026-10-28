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Scontro tra treni in Spagna, Tajani: "Vicino a famiglie. Consolato al lavoro"

Mondo

La Farnesina su X ha segnalato i numeri da contattare, postando "il messaggio di cordoglio del ministro degli Esteri che, in stretto raccordo con l'Unità di crisi, l'ambasciata d'Italia a Madrid e il consolato generale, segue la situazione in Spagna"

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"Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro consolato generale a Madrid è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l'assistenza necessaria. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore". Lo scrive sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Alla luce dello scontro tra treni avvenuto a Toledo, in Spagna, la Farnesina su X ha segnalato i numeri da contattare, postando "il messaggio di cordoglio del ministro degli Esteri Antonio Tajani che, in stretto raccordo con l'Unità di crisi, l'ambasciata d'Italia a Madrid e il consolato generale, segue la situazione in Spagna". "Per emergenze - sottolinea il ministero - i connazionali possono contattare l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 e il Consolato Generale d'Italia a Madrid al numero +34 629.842.287". 

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