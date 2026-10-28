Bolsonaro è arrivato in Usa "dopo il volo dall'Argentina all'Ecuador"

Il figlio dell'ex presidente verdeoro Jair è sbarcato in Usa insieme alla famiglia. Washington concederà loro il visto. Intanto, da Buenos Aires fanno sapere che il politico è entrato legalmente dal valico di frontiera del Ponte Internazionale Tancredo Neves e poi ha raggiunto, in aereo, la città ecuadoriana di Guayaquil

Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro è arrivato in Florida, negli Stati Uniti, dove ha incontrato il fratello Eduardo Bolsonaro, ex deputato, e la sua famiglia. Lo riferisce il portale brasiliano Metrópoles, precisando che il figlio dell'ex presidente Jair è giunto negli Usa insieme alla moglie e alle due figlie. Washington concederà loro il visto. Prima di raggiungere gli States, Bolsonaro e famiglia sono entrati in Argentina e poi hanno fatto tappa in Ecuador.

"Alle ore 22:50 del 27/10 sono entrati attraverso il valico di frontiera del Ponte Internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones, Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, in possesso di documenti di viaggio validi". A comunicarlo su X è stata la direzione nazionale delle Migrazioni argentina. "Alle ore 23:30, la delegazione in arrivo si è imbarcata su un volo privato con destinazione la città di Guayaquil, in Ecuador, secondo quanto indicato nel piano di volo", è stato aggiunto.

Presto una conferenza stampa

Il senatore verdeoro, sconfitto da Lula al ballottaggio presidenziale del 25 ottobre, avrebbe intenzione di tenere una conferenza stampa per spiegare le ragioni della sua partenza dal Brasile. Secondo quanto riferito da suoi alleati, l'incontro con i giornalisti potrebbe svolgersi domani 28 ottobre, a Washington.

Le ultime ore prima della fuga

Dopo la visita al padre Jair ai domiciliari, forse per un ultimo saluto, Flavio aveva reso noto che il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, gli aveva intimato di consegnare i suoi passaporti entro 24 ore e di non uscire dal Paese. Scaduto il tempo, il giudice ha annunciato l'annullamento dei suoi passaporti. Ma tutto è stato vano: il senatore brasiliano aveva già raggiunto l'Argentina e poi l'Ecuador, prima di arrivare in Usa.

I guai giudiziari

Su Flavio non pende alcun mandato di arresto, ma ha diversi guai giudiziari. E non essendo stato eletto, la sua immunità finirà a febbraio 2028. Al momento è indagato su due fronti. Nel caso Dark Horse è accusato di corruzione, riciclaggio di denaro ed evasione di valuta, nell'ambito dell'inchiesta sul finanziamento del film dedicato al padre Jair. In esame ci sono fondi riconducibili all'ex banchiere Daniel Vorcaro, oggi in carcere per una maxi frode, e fondi pubblici parlamentari. Poi, Flavio è indagato anche nel caso Willer Tomaz: l'accusa è sospetto riciclaggio di denaro e presunte irregolarità finanziarie legate a società, piattaforme di scommesse.