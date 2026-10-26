L'attacco è avvenuto venerdì durante una processione funebre nella chiesa greco-ortodossa di Hammoud, nel governatorato di Karak. I sospettati sono stati fermati al termine di un'operazione delle forze di sicurezza e sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le forze di sicurezza giordane hanno arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte nell'attacco alla chiesa greco-ortodossa di Hammoud, nel governatorato di Karak, costato la vita a nove persone e che ha provocato altri 25 feriti. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato, gli arresti sono stati effettuati nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto unità investigative e reparti specializzati. L'emittente, attraverso un messaggio su X, ha precisato che "tutti e tre sono rimasti feriti durante uno scontro a fuoco".

L'assalto durante una cerimonia funebre L'attacco è avvenuto venerdì nel villaggio di Hammoud, quando uomini armati hanno fatto irruzione nel complesso della chiesa greco-ortodossa durante una processione funebre, aprendo il fuoco, secondo quanto riferito dalle autorità giordane.

Karak ospita una significativa comunità cristiana nel regno a maggioranza musulmana, dove i cristiani rappresentano tra il 2 e il 3% della popolazione.

La risposta del re Abdullah II All'indomani dell'attacco, re Abdullah II ha incontrato le vittime e, nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha ribadito che "la sicurezza dei giordani è una linea rossa" e che "la mano della giustizia raggiungerà ogni terrorista". Il sovrano ha inoltre promesso venerdì che la sparatoria avrebbe ricevuto la "più dura rappresaglia" possibile.