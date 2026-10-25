Venezuela, leader opposizione Machado annuncia: "Sono tornata"

"Sono qui. Con voi", ha scritto in spagnolo su X la leader venezuelana e premio Nobel per la Pace. Il suo alleato, l'ex candidato presidenziale Edmundo Gonzalez Urrutia, ha rilanciato il messaggio confermando il rientro: "Venezuela! Sono entusiasta di annunciarvi che la nostra leader, la mia cara Maria Corina, è sul suolo venezuelano"

La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, ha annunciato di essere tornata in Venezuela dopo quasi un anno di esilio. "Sono qui. Con voi", ha scritto in spagnolo su X. Il suo alleato, l'ex candidato presidenziale Edmundo Gonzalez Urrutia, ha rilanciato il messaggio confermando il rientro: "Venezuela! Sono entusiasta di annunciarvi che la nostra leader, la mia cara Maria Corina, è sul suolo venezuelano. Oggi è un giorno molto importante per i venezuelani", ha scritto su X aggiungendo: "Molto presto sarò con voi e con lei affinché il nostro Paese avanzi veramente verso la libertà".

Donald Trump ha detto di non sapere nulla del ritorno di Maria Corina Machado in Venezuela. "Spero che sia al sicuro", ha aggiunto il presidente parlando con i giornalisti alla Casa Bianca di partire per il Michigan.