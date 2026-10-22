Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Super Tifone Champi verso Taiwan, voli cancellati e onde oltre i 6 metri

Mondo
©Ansa

La tempesta si trova a 520 km a sud-est della punta meridionale dell’isola. Secondo la sua traiettoria, dovrebbe raggiungere nelle prossime ore la costa nord-orientale di Taiwan per poi spostarsi verso il nord della Cina e infine verso il sud del Giappone. I meteorologi prevedono venti violenti, mareggiate e precipitazioni abbondanti: cancellati i collegamenti aerei da e per l’isola

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Si muove verso Taiwan il tifone Champi, una potente tempesta che ora si trova a circa 520 km a sud-est della punta meridionale dell’isola. Questa mattina il governo di Taipei ha emesso un’allerta terrestre, prevedendo l’arrivo del tifone nelle prossime ore sulla costa nord-orientale: poi la sua traiettoria lo sposterà a nord verso la costa cinese e infine punterà al sud del Giappone. Champi, come rilevato dalla Central Weather Administration (CWA) di Taiwan, si è leggermente indebolito ma continua a presentare raffiche di vento fino a 227 km/h in prossimità del suo centro. Con tale potenza, si tratta di una delle tempeste più intense registrate quest’anno nel Pacifico. 

Voli cancellati

I meteorologi prevedono venti violenti, mareggiate e precipitazioni abbondanti: condizioni che hanno portato anche a decidere la cancellazione di oltre 100 voli da e per Taiwan per ragioni di sicurezza. A preoccupare sono principalmente le zone costiere e montuose: le autorità dell’isola hanno infatti diramato allerte sia terrestri che marittime. Come riporta Reuters, sono state segnalate onde superiori a 6 metri in alcune aree marine a sud-est di Taiwan e vicino alla penisola di Hengchun. Il rischio è che il mare possa infrangersi sulla costa e sui centri abitati, con allagamenti e danni a strutture costiere.

Leggi anche

Tifone Champi diretto verso Taiwan, forti piogge e venti a 296 km/h

Coste e zone montuose

Nelle zone più esposte sono previste raffiche di vento molto forti: i rischi riguardando principalmente i porti, le imbarcazioni, la segnaletica e le infrastrutture leggere. Il vento, inoltre, può rendere pericoloso anche camminare vicino al mare: l’allarme diramato dal governo infatti mette in guardia i cittadini e li invita a restare in casa. Per quanto riguarda le aree montuose, sono previste precipitazioni abbondanti che potrebbero raggiungere il metro di altezza. Quantità di pioggia così elevate possono aumentare il rischio di allagamenti, frane e smottamenti, soprattutto sui terreni più vulnerabili.

Potrebbe interessarti

Allerta meteo, il Friuli-Venezia Gulia tra le regioni più a rischio

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Mosca e Kiev pronti a parlarsi. Trump: "Siamo vicini"

live Mondo

Spiragli sul fronte della diplomazia in Ucraina. Mosca annuncia di essere pronta a riprendere i...

Nyt: Usa e Israele elaborano piani di attacco all'Iran dopo le midterm

live Mondo

"Non credo che stiamo negoziando con l'Iran. In un modo o nell'altro, qualcosa accadrà molto...

Elezioni midterm Usa, cosa dicono i sondaggi su Trump e i Repubblicani

Mondo

Manca ormai poco all’appuntamento con le urne del 3 novembre, e in base ai sondaggi la situazione...

8 foto

Ambasciata Usa ordina al personale di lasciare l'Arabia Saudita

Mondo

Secondo fonti diplomatiche, l'ambasciata americana a Riad ha ordinato a tutto il personale e...

Ucraina, Mosca: "Sì a colloqui trilaterali, fine conflitto è vicina"

Mondo

"Non so quanto siamo vicini alla fine del conflitto, ma ci stiamo muovendo verso quella...

Mondo: I più letti