La tempesta si trova a 520 km a sud-est della punta meridionale dell’isola. Secondo la sua traiettoria, dovrebbe raggiungere nelle prossime ore la costa nord-orientale di Taiwan per poi spostarsi verso il nord della Cina e infine verso il sud del Giappone. I meteorologi prevedono venti violenti, mareggiate e precipitazioni abbondanti: cancellati i collegamenti aerei da e per l’isola
Si muove verso Taiwan il tifone Champi, una potente tempesta che ora si trova a circa 520 km a sud-est della punta meridionale dell’isola. Questa mattina il governo di Taipei ha emesso un’allerta terrestre, prevedendo l’arrivo del tifone nelle prossime ore sulla costa nord-orientale: poi la sua traiettoria lo sposterà a nord verso la costa cinese e infine punterà al sud del Giappone. Champi, come rilevato dalla Central Weather Administration (CWA) di Taiwan, si è leggermente indebolito ma continua a presentare raffiche di vento fino a 227 km/h in prossimità del suo centro. Con tale potenza, si tratta di una delle tempeste più intense registrate quest’anno nel Pacifico.
Voli cancellati
I meteorologi prevedono venti violenti, mareggiate e precipitazioni abbondanti: condizioni che hanno portato anche a decidere la cancellazione di oltre 100 voli da e per Taiwan per ragioni di sicurezza. A preoccupare sono principalmente le zone costiere e montuose: le autorità dell’isola hanno infatti diramato allerte sia terrestri che marittime. Come riporta Reuters, sono state segnalate onde superiori a 6 metri in alcune aree marine a sud-est di Taiwan e vicino alla penisola di Hengchun. Il rischio è che il mare possa infrangersi sulla costa e sui centri abitati, con allagamenti e danni a strutture costiere.
Leggi anche
Tifone Champi diretto verso Taiwan, forti piogge e venti a 296 km/h
Coste e zone montuose
Nelle zone più esposte sono previste raffiche di vento molto forti: i rischi riguardando principalmente i porti, le imbarcazioni, la segnaletica e le infrastrutture leggere. Il vento, inoltre, può rendere pericoloso anche camminare vicino al mare: l’allarme diramato dal governo infatti mette in guardia i cittadini e li invita a restare in casa. Per quanto riguarda le aree montuose, sono previste precipitazioni abbondanti che potrebbero raggiungere il metro di altezza. Quantità di pioggia così elevate possono aumentare il rischio di allagamenti, frane e smottamenti, soprattutto sui terreni più vulnerabili.