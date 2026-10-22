Voli cancellati

I meteorologi prevedono venti violenti, mareggiate e precipitazioni abbondanti: condizioni che hanno portato anche a decidere la cancellazione di oltre 100 voli da e per Taiwan per ragioni di sicurezza. A preoccupare sono principalmente le zone costiere e montuose: le autorità dell’isola hanno infatti diramato allerte sia terrestri che marittime. Come riporta Reuters, sono state segnalate onde superiori a 6 metri in alcune aree marine a sud-est di Taiwan e vicino alla penisola di Hengchun. Il rischio è che il mare possa infrangersi sulla costa e sui centri abitati, con allagamenti e danni a strutture costiere.