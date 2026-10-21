Il tifone, di categoria 5, raggiungerà nelle prossime ore la zona settentrionale dell'isola, con forti precipitazioni e venti fino a 296 km/h. Secondo il meteorologo della Cwa, Tseng Chao-cheng, citato dal Taipei Times , nelle prossime ore la tempesta potrebbe virare verso il nord di Taiwan, causando una possibile allerta nelle contee di Yilan e Hualien

Non si ferma il tifone Champi, che attualmente si sta dirigendo verso Taiwan. La tempesta, che nelle scorse ore è passata vicino al territorio statunitense di Guam, raggiungerà Taiwan e le isole meridionali giapponesi di Okinawa nelle prossime ore, portando forti precipitazioni e venti molto forti fino a 296 km/h. Secondo il meteorologo della Central Weather Administration, Tseng Chao-cheng, citato dal Taipei Times, nelle prossime ore Champi, che ha raggiunto categoria 5, potrebbe virare verso il nord del Paese, causando una possibile allerta nella zona settentrionale, nelle contee di Yilan e Hualien.