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Tifone Champi diretto verso Taiwan, forti piogge e venti fino a 296 km/h

Mondo
Central Weather Administration

Il tifone, di categoria 5, raggiungerà nelle prossime ore la zona settentrionale dell'isola, con forti precipitazioni e venti fino a 296 km/h. Secondo il meteorologo della Cwa, Tseng Chao-cheng, citato dal Taipei Times, nelle prossime ore la tempesta potrebbe virare verso il nord di Taiwan, causando una possibile allerta nelle contee di Yilan e Hualien

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Non si ferma il tifone Champi, che attualmente si sta dirigendo verso Taiwan. La tempesta, che nelle scorse ore è passata vicino al territorio statunitense di Guam, raggiungerà Taiwan e le isole meridionali giapponesi di Okinawa nelle prossime ore, portando forti precipitazioni e venti molto forti fino a 296 km/h. Secondo il meteorologo della Central Weather Administration, Tseng Chao-cheng, citato dal Taipei Times, nelle prossime ore Champi, che ha raggiunto categoria 5, potrebbe virare verso il nord del Paese, causando una possibile allerta nella zona settentrionale, nelle contee di Yilan e Hualien. 

Il tifone Champi a Taiwan

Come riferisce ancora il Taipei Times, il tifone potrebbe causare domani forti precipitazioni nelle regioni settentrionali e orientali, con forti rovesci a Yilan e nelle zone montuose di Taipei. È prevista anche un'intensificazione delle piogge, con un possibile picco nella giornata di venerdì 23 ottobre. A partire dal 24 ottobre, poi, la tempesta potrebbe attenuarsi. Il tifone Champi potrebbe provocare nelle prossime ore forti raffiche di vento e onde molto alte fino a 6 metri.

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