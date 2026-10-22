Causa contro BBC, giudice ordina a Trump di deporre entro 11 dicembre

L’inquilino della Casa Bianca ha intentato la causa per una puntata di Panorama, che ha montato insieme due diverse sezioni di un discorso che aveva pronunciato prima della rivolta al Campidoglio nel 2021. La BBC si è scusata per l'errore e ha affermato che la trasmissione ha dato "l'impressione errata che il presidente Trump avesse lanciato un appello diretto alla violenza"

Donald Trump dovrà testimoniare sotto giuramento entro l’11 dicembre nell'ambito della causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari da lui intentata contro la BBC. Lo ha stabilito un giudice di Miami, Enjolique Lett, che ha emesso l'ordine in risposta alle rimostranze dell'emittente britannica: secondo la BBC il presidente si sarebbe rifiutato di sottoporsi a interrogatorio, arrivando persino ad annullare una data precedentemente concordata, quella del 16 ottobre. Trump aveva intentato la causa per una puntata di Panorama, che ha montato insieme due diverse sezioni di un discorso che aveva pronunciato prima della rivolta al Campidoglio nel 2021.

La richiesta degli avvocati

Charles Tobin, avvocato che rappresenta la BBC, ha dichiarato in tribunale che "non siamo ancora riusciti a interrogare il querelante", nonostante manchino ancora due mesi alla fine del periodo di acquisizione delle prove. La scorsa settimana, gli avvocati avevano chiesto a Lett di obbligare Trump a comparire davanti a un giudice per una deposizione, dopo che l'ultimo incontro programmato non ha avuto luogo. Quel giorno, Trump partecipò a un comizio elettorale per le elezioni di metà mandato a Dalton, in Georgia, e a una raccolta fondi nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida.

La causa di Trump contro la BBC

La causa intentata da Trump, presentata in Florida, accusa la BBC di aver "manipolato intenzionalmente, maliziosamente e in modo ingannevole" il discorso che ha pronunciato davanti al Campidoglio il 6 gennaio 2021. La BBC si è scusata per l'errore e ha affermato che la trasmissione ha dato "l'impressione errata che il presidente Trump avesse lanciato un appello diretto alla violenza". L'emittente ha quindi chiesto al tribunale di archiviare la causa, sostenendo che il programma non soddisfa i criteri legali per la diffamazione e non era disponibile negli Stati Uniti. A luglio, gli avvocati di Trump hanno ammesso di non avere prove che il documentario fosse disponibile negli Stati Uniti sul servizio in abbonamento BritBox della BBC, come avevano inizialmente affermato.