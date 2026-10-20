A diffondere la notizia del decesso, provocato da un’emorragia cerebrale, è stato Wanjun Xie, un dissidente cinese residente negli Stati Uniti e legato al Partito Democratico Cinese. L’uomo in un post su X ha persino raccontato gli ultimi momenti di vita del presidente nordcoreano, sottolineando i tentativi falliti dei medici per rianimarlo. I media di Pyongyang hanno però negato le voci, diffondendo foto di Kim Jong-Un il giorno prima a una fiera di abbigliamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si sono diffuse velocemente sui social nelle ultime ore le voci di un repentino peggioramento di salute per Kim Jong-Un culminato con la morte, a causa di un'emorragia cerebrale fatale che non avrebbe lasciato scampo al leader della Corea del Nord. A smentire la notizia ci hanno pensato i media nordcoreani che hanno pubblicato fotografie del presidente in perfetta salute mentre osserva scarpe per bambini e cappotti da donna alla Mostra nazionale di abbigliamento e calzature 2026, accompagnato dalla figlia Ju-ae e dalla moglie Ri Sol-ju. Una situazione ben diversa da quella gettata in pasto ai social, come dicevamo, da Wanjun Xie, un dissidente cinese residente negli Stati Uniti e legato al Partito Democratico Cinese che con un post su X aveva annunciato la morte di Kim Jong-Un.

La notizia su X L’annuncio della morte del numero uno della Corea del Nord ha iniziato a circolare domenica 18 ottobre, quando Wanjun Xie ha annunciato la morte di Kim Jong-Un quello stesso giorno. Nel suo post su X, il dissidente cinese afferma che il presidente nordcoreano è deceduto e che la Cina ha schierato 9mila soldati a Pyongyang. E la notizia è stata arricchita da particolari: Xie nel post racconta infatti che un'équipe di specialisti del Peking Union Medical College Hospital di Pechino era stata inviata in Corea del Nord il giorno precedente per curare Kim per una grave emorragia, a seguito della quale il presidente sarebbe caduto in coma non lasciando ai medici il tempo per salvarlo. Leggi anche Nord Corea testa nuovo sistema di siluri. Pyongyang: “Guidati dall'IA”

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La replica della Corea del Nord A rispondere alle voci sono stati subito i media del Paese. Le fotografie diffuse, come si legge, "provano che Kim Jong-Un è ancora vivo". L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna ha fatto sapere che il presidente nordcoreano ha partecipato alla Mostra ieri, 19 ottobre. L'agenzia, ripresa dalla sudcoreana Yonhap, ha anche riferito che il leader durante la sua visita, ha espresso soddisfazione per i progressi dell'industria leggera nazionale.Tuttavia, è bene sottolineare che le immagini non sono state verificate e, per il momento, non si può sapere quando siano state realmente scattate. Potrebbe interessarti Inaugurato nuovo ponte sul fiume Yalu tra Cina e Nord Corea

I dubbi del dissidente cinese Wanjun Xie, però, non crede alle immagini diffuse dalla Corea del Nord e torna ad attaccare sui social. In un altro post di X, il dissidente cinese ha condiviso le fotografie dei media nordcoreani che ritraggono Kim Jong-Un alla mostra di abbigliamento e calzature ma ne mette in dubbio la veridicità. "Per contrastare le notizie sulla morte di Kim Jong-Un, i media statali nordcoreani avrebbero diffuso due foto di Kim", ha scritto Xie sottolineando però che si tratta di "una raccolta di foto e video precedenti archiviati in un database per smentire pubblicamente le voci". Per il dissidente cinese, che resta quindi sulla sua posizione in merito alla morte del presidente della Corea del Nord, questa è la "tattica più comunemente utilizzata dal PCC per nascondere la verità e dissipare le voci".