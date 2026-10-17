L’intelligenza artificiale potenzia le armi per l'individuazione dei bersagli e la guida di precisione. Il nuovo sistema, secondo gli analisti, potrebbe consentire a tali ordigni di eseguire manovre evasive e prendere decisioni autonome, disorientando l'avversario. Proprio a settembre, il leader di Kim Jong Un aveva sottolineato la necessità di aumentare "il livello di intelligenza artificiale" nei sistemi d'arma del Paese
Sono guidati dall’intelligenza artificiale e garantiscono rapidità e precisione estrema. Sono i nuovi siluri della Corea del Nord che ha annunciato di aver testato il sistema a guida di precisione di “nuovo tipo”. Grazie all’utilizzo dell’IA, come riferiscono i media statali di Pyongyang, i siluri risultano potenziati per l'individuazione dei bersagli e la guida. Il test sottomarino del sistema di siluri "ad altissima velocità" Zam-2.0 si è svolto giovedì 15 ottobre, "per confermare l'avvenuto aggiornamento tecnico" dell'arma. A renderlo noto è stata l'agenzia di stampa statale Kcna precisando che "la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale è stata applicata alle funzioni di rilevamento dei bersagli e di guida del nuovo siluro a guida di precisione ad altissima velocità".
Le caratteristiche
Il test ha dimostrato "la tecnologia fondamentale per aumentare l'efficienza della propulsione e le prestazioni del dispositivo di propulsione a razzo", ha dichiarato la Corea del Nord, aggiungendo di aver completato "oltre 180 cicli di test diversi negli ultimi cinque anni". Secondo quanto affermato da Pyongyang, non c’è "alcun modo di evitare" tale missile, capace di "modificare la propria traiettoria di volo a bassa quota". I siluri sono progettati per colpire bersagli nemici sott'acqua a velocità elevate; tuttavia, secondo gli analisti, l'introduzione dell'intelligenza artificiale potrebbe consentire a tali ordigni di eseguire manovre evasive e prendere decisioni autonome, disorientando l'avversario.
Potenziamento delle armi
L'annuncio arriva in una fase in cui il Paese, dotato di armi nucleari, sta intensificando i test sugli armamenti e ha visto inasprirsi i rapporti con la Corea del Sud. Solo pochi giorni prima Pyongyang aveva infatti dichiarato di aver effettuato il lancio di prova di due tipi di missili da crociera da un sottomarino, al termine di settimane di tensioni con Seul a seguito dell'esplosione di una mina lungo il confine tra i due Paesi. Inoltre, a settembre, il leader di Kim Jong Un aveva sottolineato la necessità di aumentare "il livello di intelligenza artificiale" nei sistemi d'arma del Paese. In questo momento, quindi, la Corea del Nord potrebbe stare rapidamente potenziando la propria tecnologia missilistica e bellica grazie al sostegno della Russia, ottenuto in cambio dell'invio di truppe a supporto del conflitto in Ucraina.