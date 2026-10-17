L’intelligenza artificiale potenzia le armi per l'individuazione dei bersagli e la guida di precisione. Il nuovo sistema, secondo gli analisti, potrebbe consentire a tali ordigni di eseguire manovre evasive e prendere decisioni autonome, disorientando l'avversario. Proprio a settembre, il leader di Kim Jong Un aveva sottolineato la necessità di aumentare "il livello di intelligenza artificiale" nei sistemi d'arma del Paese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono guidati dall’intelligenza artificiale e garantiscono rapidità e precisione estrema. Sono i nuovi siluri della Corea del Nord che ha annunciato di aver testato il sistema a guida di precisione di “nuovo tipo”. Grazie all’utilizzo dell’IA, come riferiscono i media statali di Pyongyang, i siluri risultano potenziati per l'individuazione dei bersagli e la guida. Il test sottomarino del sistema di siluri "ad altissima velocità" Zam-2.0 si è svolto giovedì 15 ottobre, "per confermare l'avvenuto aggiornamento tecnico" dell'arma. A renderlo noto è stata l'agenzia di stampa statale Kcna precisando che "la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale è stata applicata alle funzioni di rilevamento dei bersagli e di guida del nuovo siluro a guida di precisione ad altissima velocità".

Le caratteristiche Il test ha dimostrato "la tecnologia fondamentale per aumentare l'efficienza della propulsione e le prestazioni del dispositivo di propulsione a razzo", ha dichiarato la Corea del Nord, aggiungendo di aver completato "oltre 180 cicli di test diversi negli ultimi cinque anni". Secondo quanto affermato da Pyongyang, non c’è "alcun modo di evitare" tale missile, capace di "modificare la propria traiettoria di volo a bassa quota". I siluri sono progettati per colpire bersagli nemici sott'acqua a velocità elevate; tuttavia, secondo gli analisti, l'introduzione dell'intelligenza artificiale potrebbe consentire a tali ordigni di eseguire manovre evasive e prendere decisioni autonome, disorientando l'avversario.