Il nuovo codice impedisce alle studentesse e alle insegnanti di indossare l'hijab quando si trovano in una scuola pubblica. Le proteste si sono diffuse in tutto il Paese, con manifestazioni e boicottaggi delle lezioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dure proteste per la decisione dell'Azerbaijan di vietare a studentesse e personale scolastico di indossare l'hijab (il velo che copre capelli e collo ma non il viso) a scuola. La misura adottata dal governo mira a tutelare la laicità dello Stato. Tanto è vero che l'emendamento approvato il 21 settembre non vieta di indossare il velo ma proibisce l'uso a scuola di capi d'abbigliamento che violano il "principio di laicità”. Nel Paese circa il 96% degli abitanti si dichiara musulmano.

Manifestazioni e boicottaggi Le proteste si sono diffuse in tutto il Paese, con manifestazioni e boicottaggi delle lezioni. Nella capitale 37 persone sono state arrestate nei disordini, ha spiegato il Ministero dell'Interno. Video sui social media mostrano studentesse con l'hijab mentre vengono allontanate dalle scuole, con alcune in lacrime mentre abbracciano gli insegnanti. "Se un giorno dovessi decidere di toglierlo, dovrebbe essere una mia scelta". Diverse proteste davanti agli edifici scolastici hanno chiesto alle autorità di revocare i provvedimenti. Approfondimento Minaccia sul web le donne che non portano il velo: 49enne denunciato