Il presidente statunitense ha attaccato la Norvegia per aver conferito il Premio Nobel per la Pace a Navanethem “Navi” Pillay . "Ho risolto otto guerre e ci vorrebbe un Nobel per ognuna, non dimenticheremo il rifiuto della Norvegia di conferire il Nobel agli Stati Uniti. Questa è una macchia indelebile per la Norvegia", ha detto

Donald Trump ha attaccato la Norvegia per aver conferito il Premio Nobel per la Pace a Navanethem “Navi” Pillay, attivista e giurista sudafricana di 85 anni . "Ho risolto otto guerre e ci vorrebbe un Nobel per ognuna, non dimenticheremo il rifiuto della Norvegia di conferire il Nobel agli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente statunitense. "Gli Usa, rappresentati da me, avrebbero dovuto ricevere il Nobel ma non lo hanno fatto. Questa è una macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, Norvegia", ha rimarcato il tycoon.

Trump: "Ho risolto 8 guerre e il Nobel è andato a una persona mai sentita"

"Ho risolto otto guerre e hanno consegnato il premio Nobel a una persona mai sentita", ha proseguito Trump riferendosi ancora a Navi Pillay. Poi ha aggiunto: "Non avevo mai sentito il suo nome, nessun presidente ha fatto quello che ho fatto io". Il tycoon ha poi ribadito che il riconoscimento "è stato screditato per sempre da un pugno di ideologi radicali" che "hanno consegnato il premio Nobel a una persona mai sentita".