Panama, terremoto di magnitudo 7.6: diramata allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito la zona 14 chilometri a sudovest di Pitaloza Arriba, a Panama. Lo ha riferito il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Il sistema americano di allerta tsunami ha segnalato il rischio di uno tsunami a seguito del sisma. Segnalate onde potenzialmente pericolose possibili lungo le coste di Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico. I giornalisti di Afp riferiscono di scene di panico nella capitale Panama. Poco dopo si è registrata una seconda scossa di magnitudo 6. La rete panamense Rpc tv sta inviando le prime immagini di palazzi incrinati e calcinacci per terra, gente per strada. Al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità stanno invitando la popolazione a non intasare le linee telefoniche e lasciare spazio ai soccorsi.