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Panama, terremoto di magnitudo 7.6: diramata allerta tsunami

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Il sisma ha colpito la zona di Pitaloza Arriba, come riferito dal Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Poco dopo c'è stata una seconda scossa di magnitudo 6. Segnalate scene di panico nelle strade della capitale Panama. Rischio tsunami: possibili onde potenzialmente pericolose lungo le coste di Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico

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Un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito la zona 14 chilometri a sudovest di Pitaloza Arriba, a Panama. Lo ha riferito il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Il sistema americano di allerta tsunami ha segnalato il rischio di uno tsunami a seguito del sisma. Segnalate onde potenzialmente pericolose possibili lungo le coste di Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico. I giornalisti di Afp riferiscono di scene di panico nella capitale Panama. Poco dopo si è registrata una seconda scossa di magnitudo 6. La rete panamense Rpc tv sta inviando le prime immagini di palazzi incrinati e calcinacci per terra, gente per strada. Al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità stanno invitando la popolazione a non intasare le linee telefoniche e lasciare spazio ai soccorsi.

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