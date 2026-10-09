La città russa di Irkutsk sta revocando le misure preventive adottate in seguito alla morte di un'addetta di laboratorio per una polmonite di origine sconosciuta. La situazione epidemiologica nella regione, è stato spiegato, rimane stabile e non presenta rischi per la salute. E tutte le misure di quarantena preventiva sono state concluse, ha dichiarato giovedì il governatore regionale Igor Kobzev. Gli interventi erano stati avviati dopo la morte di una dipendente dell'Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East, per quella che è stata definita una polmonite di origine sconosciuta. L'addetta di laboratorio, 28 anni, deceduta nella città di Shelekhov il 2 ottobre, era vaccinata e immune alle pericolose infezioni con cui lavorava, ha sostenuto Kobzev.