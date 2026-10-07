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Polonia, attacco con coltello in una scuola: almeno 7 feriti di cui 2 gravi

Mondo
©Getty

Stando alle prime informazioni, l'aggressore sarebbe uno studente che ha colpito con arma da taglio diverse persone all'interno di una scuola polacca. Due dei sette feriti sono in gravi condizioni. Lo studente responsabile dell'attacco, 19enne, è stato arrestato

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Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all’interno dell’istituto di Ostroleka ferendone almeno sette di cui due in modo grave. A riportare la notizia è l’emittente radio locale RMF FM. Il sindaco della città polacca teatro dell’aggressione ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia locale ha confermato che lo studente è stato fermato e arrestato.

Aggressore è uno studente

"L'informazione più importante è che la situazione è stata riportata sotto controllo", ha affermato il primo cittadino di Ostroleka, Pawel Niewiadomski, in una dichiarazione alla stampa. L'emittente privata RMF FM ha riferito che l'aggressore è uno studente diciannovenne della scuola, così come la maggior parte dei feriti. Tra loro anche un insegnante.

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