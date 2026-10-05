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Aosta, uomo ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito in centro

Cronaca

La vittima è un 38enne ora ricoverato in ospedale dopo essere stato assalito mentre si trovava in via Guido Rey. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare per ricostruire la dinamica e risalire all'identità del responsabile dell’aggressione

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È stato aggredito e gravemente ferito mentre si trovava in via Guido Rey, in centro ad Aosta. È successo nella notte tra sabato e domenica, la vittima è un 38enne attualmente ricoverato in ospedale.
 

L'uomo, per cause ancora in fase di ricostruzione, è stato assalito riportando lesioni gravi. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Parini.


L'autore dell'aggressione è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli uomini della questura di Aosta sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità del responsabile. Sono in corso accertamenti.

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