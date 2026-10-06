Candidato Afd eletto presidente del Parlamento in Sassonia-Anhalt

Il candidato di AfD Tobias Rausch, 35 anni, è stato eletto alla presidenza del parlamentino regionale della Sassonia-Anhalt in Germania. È la prima volta che un esponente di Alternative fuer Deutschland arriva alla carica di presidente del consiglio regionale. La fine del cosiddetto "Brandmauer", il cordone sanitario che isola l'ultradestra in tutto il Paese, è stata resa possibile anche dalla rossobruna Sahra Wagenknecht, che aveva annunciato il sostegno del suo BSW.