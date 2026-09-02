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Cosa ne pensi dell'India? Il sondaggio in 36 Paesi

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

L'India sta diventando sempre più un attore imprescindibile nelle relazioni internazionali. Anche per questo, è interessante vedere come viene percepita dagli altri Stati, occidentali e non solo. Il quadro complessivo è quello di un paese che ispira reazioni molto diverse a seconda di chi lo guarda e da dove

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